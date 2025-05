iPhone v příštích letech zásadně změní svůj vzhled!

Vypadá to, že Apple má s iPhonem velmi ambiciózní plány. Podle čerstvých úniků z čínského prostředí, konkrétně od známého eakera Digital Chat Station, chce kalifornský gigant v následujících třech letech každý rok výrazně měnit vzhled iPhonu. Změny se mají týkat jak zadní strany telefonu, tak předního modulu skrývajícího Face ID a nakonec i samotného displeje, který by se měl postupně zbavit veškerých viditelných prvků. Pokud se informace potvrdí, půjde o jednu z největších vizuálních proměn iPhonu v jeho historii.

Prvním modelem, který odstartuje tuto novou vlnu, bude už iPhone 17, jehož uvedení se očekává letos na podzim. Apple by měl kompletně přepracovat zadní kamerový modul, a to do nového horizontálního uspořádání, které se má vizuálně výrazně lišit od toho, co známe od iPhonu 11 Pro výše. V roce 2026 se má změna přesunout na čelní stranu zařízení – konkrétně má Apple odstranit Dynamic Island, tedy výřez zavedený v roce 2022, a nahradit jej malým kruhovým otvorem pro selfie kameru. Technologie Face ID pak bude podle všeho skryta přímo pod displejem.

Třešničkou na dortu má být rok 2027, kdy Apple údajně plánuje představit iPhone s naprosto čistým displejem – bez výřezů, otvorů či jiných rušivých prvků. Veškeré senzory včetně TrueDepth kamery a čtečky obličeje mají být kompletně ukryty pod zobrazovacím panelem, což otevře dveře k tomu, čemu se léta říká skutečně bezrámečkový telefon. Otázkou zůstává, zda se tyto novinky budou týkat jen Pro modelů, nebo zda Apple časem design sjednotí napříč celou řadou, jak to ostatně udělal třeba u Dynamic Islandu. Tak či tak to vypadá, že se iPhone v příštích letech rozhodně nudit nebude