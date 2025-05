Trump tlačí Apple novými cly do kouta, Kalifornie chce proto vrátit úder

V reakci na nově oznámená cla, která se na první pohled zaměřují právě na Apple a jeho iPhony, vystoupil kalifornský generální prokurátor Rob Bonta s ostrou kritikou Trumpovy administrativy. Uvedl, že zváží právní kroky na obranu technologického giganta, jenž sídlí právě v Kalifornii a představuje jednu z klíčových opor tamní ekonomiky.

Prezident Donald Trump ve svém prohlášení uvedl, že Apple by měl vyrábět všechny své iPhony na území Spojených států, nikoli v zahraničí. Zdůraznil především Indii, kde dnes Apple vyrábí stále větší podíl svých zařízení. Trump pohrozil, že iPhony vyrobené mimo USA — konkrétně v Indii — budou nově zatíženy 25% clem. „Tohle je vyjádření, které je očividně zklamáním,“ reagoval Rob Bonta ve vyjádření, které jako první přinesl Politico. „Působí to, jako by se [Trump] ráno probudil a řekl si: ‚Myslím, že by Apple měl vyrábět víc telefonů v Americe, tak to řeknu jejich řediteli.‘ A druhý den si řekne: ‚Vlastně jsem si dělal legraci.‘“

Bonta, který Apple opakovaně obhajoval jako zásadního zaměstnavatele a inovátora, uvedl, že státní úřady začnou analyzovat konkrétní znění celních opatření. Cílem bude zjistit, zda mají diskriminační charakter vůči kalifornským firmám. „Jsme hrdí na naše kalifornské firmy a chceme zajistit, že jejich práva nebudou porušována — a to ani prezidentem Spojených států,“ řekl Bonta. „Což není něco, proti čemu byste běžně očekávali, že je potřeba se bránit.“

Fotogalerie iPhone 16e LsA 35 iPhone 16e LsA 34 iPhone 16e LsA 31 iPhone 16e LsA 28 iPhone 16e LsA 19 iPhone 16e LsA 20 iPhone 16e LsA 8 iPhone 16e LsA 5 iPhone 16e LsA 2 Vstoupit do galerie

Společnost Apple se zatím k otázce cel nevyjádřila. Její výhodou je aktuální výjimka z cel na zboží dovážené z Číny, která byla dosažena mj. díky úzkému vztahu mezi generálním ředitelem Apple Timem Cookem a bývalým prezidentem Trumpem.

Přesto je prakticky nemožné, aby Apple přesunul v dohledné době výrobu iPhonů do USA. Firma nedisponuje odpovídajícími výrobními kapacitami na území Spojených států, a vybudování nových by trvalo řadu let. Jako příklad slouží tchajwanský dodavatel čipů TSMC, který potřeboval pět let na vybudování první americké továrny v Arizoně. I ta přitom čelila zpožděním kvůli nedostatku kvalifikované pracovní síly a aktuálně nevyrábí čipy pro nejnovější iPhony. Výstavba druhé plánované továrny byla odložena, zatímco třetí vzniká díky federální dotaci z tzv. CHIPS Act, jehož Trump patří k hlasitým kritikům.

Nejen Apple

Po vlně kritiky, že opatření míří výlučně na Apple, Trump uvedl, že nové tarify se budou týkat i dalších výrobců elektroniky, včetně Samsungu. Tím se snažil otupit dopad svého původního prohlášení, které bylo vnímáno jako přímý útok na jednoho konkrétního amerického výrobce.

Budoucnost celních opatření je zatím nejasná. Kalifornské úřady vyčkávají na konkrétní kroky federální vlády a zvažují případnou žalobu. Apple mezitím zůstává v nejistotě – a spolu s ním i miliony zákazníků, dodavatelů a zaměstnanců. Vzhledem k rozsahu výroby, globálnímu dodavatelskému řetězci a strategickému významu Applu by však jakékoli dlouhodobé omezení mělo dalekosáhlé dopady nejen na technologický sektor, ale i na ekonomiku USA jako celek.