Mapy.com přináší skvělou novinku, která vám usnadní cestování

Mapovou aplikaci Mapy.com, tedy dřívější Mapy.cz, má ve svém telefonu takřka každý Čech. A není divu. Její kvalita je totiž opravdu vysoká, díky čemuž se tak na ní dá spolehnout jak při plánování výletů, tak při navigování ať už při turistice, jízdě autem v řadě dalších forem dopravy. O to víc potěší, že nyní přichází do aplikace další užitečná novinka, která vám usnadní cestování.

Konkrétně vás během navigování vás před křižovatkou Mapácká aplikace navede kromě samotného směru i na související obec. A to díky využívání dat ze směrových cedulí, které jsou k dispozici v Panoramě. Díky tomu je tak orientace v křižovatkách podstatně jednodušší, jelikož díky přítomným ukazatelům na cedulích budete v odbočování do určitého směru jistější. Jedná se tedy bezesporu u příjemný upgrade, který cestování s Mapy.com zjednoduší a učiní komfortnějším. A co vy, už jste si této novinky všimli?