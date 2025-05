Legendární retro strategie Warhammer 40 000: Rites of War je nyní ke stažení zdarma!

Zatímco v dnešní době jsme zvyklí na videohry s takřka fotorealistickou grafikou, před takřka 30 lety vypadala valná většina videoher jako jedna z dalších verzí Minecraftu. I přesto jsme je však tehdy hltali naplno a považovali je za to nejlepší, co si lze vůbec v rámci herního světa představit. Jedním z titulů, který před lety herním světem velmi rezonoval, byl i Warhammer 40 000: Rites of War coby povedená strategie s na svou dobu relativně propracovanými herními mechanikami. A o to víc potěší, že právě tento titul nyní rozdává obchod Gog až do do 29. května do 15:00 zcela zdarma. Máte-li tedy chuť na pořádnou dávku herního retra, je nyní ideální chvíle si ji naplno užít.

Pokud jste fanoušky světa Warhammer 40 000 a zároveň milovníky tahových strategií, pak by vám rozhodně neměla uniknout hra Rites of War. Tento klenot z konce 90. let, konkrétně z roku 1999, nabízí mix klasické taktiky ve stylu Panzer General s temnou atmosférou slavného univerza Games Workshopu. Hráč se zde ujímá velení eldarské výpravyna planetě vyhlédnuté pro kolonizaci, kde se však střetne jak s Imperiální gardou, tak i s krvežíznivými tyranidy. Co dělá hru skutečně zajímavou, je příběhově laděná kampaň, která není jen o boji, ale i o osudu celé civilizace.

Grafika sice dnes působí zastarale, ale tehdejší 2D zpracování mělo své kouzlo a hlavně umožňovalo přehlednou strategii. Díky jednoduchému, ale promyšlenému systému se Rites of War stále skvěle hraje i dnes – a to hlavně díky dostupnosti přes GOG.com, kde si hru můžete bez problémů pořídit i na moderní systémy. Velkou výhodou je i možnost upravovat jednotky a taktiku podle stylu hraní, což přidává na znovuhratelnosti. Zásadní roli hraje správné využívání schopností jednotlivých jednotek, bez čehož se v těžších misích daleko nedostanete. Rites of War je zkrátka důkazem, že i staré strategie mohou mít v dnešní době co říct – stačí jim dát šanci.

Warhammer 40 000: Rites of War lze na PC stáhnout zde