Apple chystá nový revoluční Kalendář prošpikovaný AI funkcemi!

Že Apple svou aplikaci Kalendář léta prakticky nezměnil není žádným tajemstvím. Ostatně, používáte-li Apple produkty delší dobu, jistě sami dobře víte, že se z hlediska funkcí i designu Kalendář již léta víceméně neliší. To by se ale mohlo brzy zásadně změnit. Naznačuje to alespoň čerstvě zveřejněná pracovní nabídka, ve které Apple hledá seniorního vývojáře pro tým „Calendar Experience“, jenž má za úkol „znovu si představit, čím by moderní kalendář mohl být napříč platformami Applu.“ Alespoň to píše sám Apple v nabídce práce.

Jak se tedy zdá, Apple se nechce pustit jen do kosmetických úprav, ale rovnou do kompletní přestavby. A co víc, nabídka přímo navazuje na akvizici startupu Mayday Labs, kterou Apple provedl už v dubnu 2024. Právě Mayday měl na svědomí mimořádně chytrý kalendář využívající umělou inteligenci, který například zvládal plánovat schůzky tak, aby nedocházelo k přetížení, doporučoval ideální časy na práci i odpočinek a automaticky navrhoval přeložení termínů v případě kolize.

Mayday byl po akvizici rychle ukončen, což v kombinaci s novou pracovní nabídkou jasně naznačuje, že jeho technologie se přesouvají pod křídla Apple Intelligence. A vzhledem k tomu, že od nákupu uběhl už víc než rok, není vůbec nereálné, že se výsledky této integrace objeví už v iOS 19, iPadOS 19 nebo macOS 16.

Jestli Apple doručí chytrý, předvídavý a přehledný kalendář, který vám skutečně pomůže zvládnout každodenní nápor povinností, může z Kalendáře udělat jednu z nejužitečnějších aplikací celého systému. Zda se tak stane, se dozvíme už za pár týdnů. WWDC 2025 totiž startuje 10. června a jak se zdá, bude opravdu zajímavá.