Zajímavé iOS aplikace, které rozhodně stojí za vyzkoušení

Movie Tracker: What to Watch je šikovná aplikace pro všechny filmové a seriálové nadšence, kteří chtějí mít své sledovací plány pod kontrolou. Umožňuje vytvářet vlastní seznamy titulů, které vás zaujaly nebo na které se teprve chystáte, a tím udržet přehled v nepřeberném množství obsahu. Díky bohatým informacím o jednotlivých filmech a seriálech, včetně upoutávek, plakátů a přehledu dostupnosti na streamovacích platformách, máte vše důležité na dosah ruky. Aplikace je dostupná na iPhonu, iPadu i Macu, což z ní dělá ideálního společníka pro plánování večerů u obrazovky.

Tasked – Plan tasks for anyone je praktická aplikace, která usnadňuje týmové i rodinné plánování úkolů na jednom místě. Umožňuje vytvářet skupiny, ve kterých lze přehledně zadávat úkoly jednotlivým členům, sledovat jejich plnění a posílat včasná připomenutí. Ať už plánujete společný projekt s kolegy, organizujete domácí povinnosti nebo připravujete událost s přáteli, Tasked vám zajistí, že každý ví, co má dělat. Díky push notifikacím navíc nezmeškáte žádnou novou aktivitu ani dokončený úkol, a vše tak zůstává pod kontrolou.

Atten Screen Time + Focus je chytrý nástroj pro ty, kteří chtějí mít svůj digitální svět pod kontrolou a soustředit se na to, co je opravdu důležité. Aplikace umožňuje nastavit blokace rozptylujících aplikací a webů, čímž vytváří prostor pro nerušenou práci, studium nebo odpočinek. Kromě toho nabízí přehledné statistiky o tom, jak trávíte čas na svém zařízení, a pomáhá vám lépe porozumět svým návykům. Díky Atten můžete snadněji rozpoznat, co vás posouvá kupředu, a postupně omezit to, co vás brzdí.