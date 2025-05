Velká loupež v TSBOHEMIA: Získejte šanci vyhrát produkt dle vašeho výběru!

Komerční sdělení: TSBOHEMIA přináší zpět svou populární akci „Velká loupež“, která nabízí zákazníkům jedinečnou příležitost získat hodnotné produkty. Od 20. května do 26. června 2025 stačí nakoupit za alespoň 1 000 Kč a zaregistrovat svou fakturu do 26. června do 23:59. Devět vylosovaných šťastlivců bude pozváno do centrálního skladu v Olomouci, kde budou mít 30 sekund na to, aby si vybrali jeden libovolný produkt.

Navíc, nákupem produktů značek BARBONE, MMR, ROHNSON a INGCO získáte dvojnásobnou šanci na výhru. To znamená, že za každý takový nákup obdržíte dvě registrace do slosování místo jedné.

Jak se zapojit?

Nakupte od 20. května do 26. června alespoň za 1 000 Kč. Zaregistrujte fakturu nejpozději do 26.6. (do 23:59) a jsi ve hře! Devět šťastlivců TSBOHEMIA vylosuje a pozve je do olomouckého skladu. A pozor – produkty značek BARBONE, MMR, ROHNSON a INGCO ti dávají dvojnásobnou šanci na výhru!

Nezmeškejte tuto jedinečnou příležitost a zapojte se do „Velké loupeže“ ještě dnes! Více informací naleznete na oficiálních stránkách akce.

Více informací naleznete zde