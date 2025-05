Tyto hry pro Mac stáhnete tento týden výjimečně zdarma

< >

Poco je okouzlující point-and-click adventura, která sleduje příběh nejmenšího klauna na světě, jenž byl vyhoštěn z cirkusu a ocitl se v tajuplném podrostu plném ztracených a zapomenutých věcí. Hráči se v roli Poca vydávají na neobyčejnou cestu plnou hádanek, zvláštních bytostí a poetických momentů, které postupně odkrývají krásu i smutek místa, kde končí to, co už nikdo nechce. Kombinace 2D a 3D vizuálního stylu dodává hře osobitý vzhled, zatímco atmosféra jemně balancuje mezi melancholií a nadějí. Cílem je pomoci Pocovi najít cestu zpět do cirkusu – a možná i sám k sobě.

Ghost of Alcantra je bezplatný vizuální román, který spojuje romantiku s tajemstvím v napínavém příběhu plném emocí a záhad. Hra střídá dvě dějové linie – jedna sleduje křehké sbližování dvou postav, druhá se noří do temného pozadí záhadné vraždy. Tento kontrast vytváří silnou atmosféru, kde něha a napětí kráčejí ruku v ruce. Díky formátu kinetického románu se hráči mohou plně ponořit do poutavého příběhu bez nutnosti volby, což umožňuje intenzivnější prožitek každé scény. Ghost of Alcantra tak nabízí citlivý i napínavý zážitek, který zůstává v mysli dlouho po dohrání.