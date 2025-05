Xiaomi jde po Applu! Představilo vlastní 3nm čip Xring O1, který má zatopit iPhonům i Macům

Xiaomi odhalilo čip Xring O1 vyráběný 3nm technologií. Firma míří přímo na Apple a plánuje masivní investice do vývoje vlastního hardwaru.

Xiaomi v Pekingu odhalilo svůj první vlastní 3nm čip s názvem Xring O1, který má podle společnosti konkurovat čipům Applu. Podobně jako Apple, tak i Xiaomi míří na úplnou kontrolu nad vývojem hardwaru a softwaru ve svých zařízeních.

Xring O1 míří na iPhony a Apple Silicon

Nový čip Xring O1 bude debutovat ve třech zařízeních, včetně Xiaomi Tablet 7 Ultra s 14palcovým displejem. Xiaomi přímo uvedlo, že se při vývoji ptalo, zda se jeho procesory mohou rovnat těm od Applu, a rozhodlo se, že ano – ambice tedy rozhodně nechybí.

Stejně jako Apple Silicon M4 je Xring O1 vyráběn 3nm procesem. Přestože ve výkonu CPU zatím Apple stále vede, Xiaomi zdůrazňuje především technologický skok, kterého se podařilo dosáhnout vlastní cestou.

Investice přes 27 miliard dolarů

Generální ředitel Xiaomi Lei Jun oznámil masivní plán investic: 200 miliard jüanů (27,8 miliardy USD) do výzkumu a vývoje během následujících pěti let. Minimálně 7 miliard z toho půjde výhradně na vývoj čipů. To signalizuje jasný dlouhodobý plán: osamostatnit se a postavit se technologickým gigantům, jako je Apple nebo Qualcomm.

S novým čipem Xring O1 dává Xiaomi najevo, že v konkurenčním boji o mobilní křemík rozhodně nechce zůstat pozadu.