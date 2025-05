Klíčový Apple partner šokuje: Lidské ruce v naší továrně nahradí roboti s AI

Foxconn, hlavní Apple dodavatel, plánuje masivní přechod na umělou inteligenci a robotiku ve výrobních linkách. Během konference Computex v Tchaj-peji varoval předseda představenstva Young Liu, že práce s nízkou mzdou na montážních linkách může brzy úplně zmizet.

AI vykonává většinu práce rychleji než lidé

Podle serveru The Register už dnes software provádí 80 % práce při nastavování výrobních procesů pro nové produkty. A je rychlejší než lidé. Liu přiznává, že kombinace „botů a mozků“ sice nemůže nahradit všechny, ale v továrnách výrazně zvyšuje efektivitu. To ale může být tvrdý dopad pro rozvojové země, které se dosud spoléhaly na levnou pracovní sílu. „Generativní AI a robotika zaplní prázdné místo,“ prohlásil Liu a vyzval vlády vyspělých zemí, aby pečlivě sledovaly tento vývoj.

Co to znamená pro výrobu iPhone

Foxconn stále vyrábí většinu iPhone telefonů v Číně, ale Apple zároveň posiluje výrobní kapacity v Indii, Vietnamu či Brazílii. Nasazení robotiky a AI by mohlo umožnit přesun výroby i do oblastí s vyššími mzdami – což by snížilo závislost na Číně.

To ale nebude snadné. Liu zároveň odhalil projekt FoxBrain – vlastní model založený na Meta Llama 3 a 4, který bude autonomně řídit výrobu a později bude dostupný jako open-source. Podrobnosti a časový plán zatím firma nezveřejnila. Jedno je jisté: pokud se tyto plány zrealizují, čeká výrobu iPhonů zásadní technologický posun.