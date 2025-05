Apple odpískal vývoj Apple Watch s kamerou

Tu a tam se objevila zpráva, že by mohly dorazit Apple Watch s kamerou. Podle Bloombergu ale Apple tento plán poslal k ledu. Vývoj chytrých hodinek, konkrétně modelu Apple Watch Ultra, které měly disponovat miniaturní kamerou pro snímání okolního prostředí, byl tento týden definitivně ukončen. Tato kamera neměla sloužit k pořizování fotografií nebo FaceTime hovorům, ale měla být využita k rozpoznávání objektů a poskytování informací v reálném čase.

Představte si, že byste hodinky třeba namířili na restauraci a zobrazily by se vám její otevírací hodiny, nebo by vám popsaly rostlinu či přeložily text na ceduli. Funkce by tak připomínala Visual Intelligence. Čili novou AI funkci iPhonů, která využívá fotoaparát k analýze okolí. Apple údajně zamýšlel uvést tyto Apple Watch v roce 2027, ale vývoj byl bez bližšího vysvětlení zastaven. Avšak není vyloučeno, že se Apple k této technologii v budoucnu vrátí. Ačkoli hodinky s kamerou nejsou momentálně na pořadu dne, Apple nadále investuje do vývoje AirPods s integrovanými senzory, včetně infračervených kamer. Tyto nové AirPody by mohly nabídnout pokročilé prostorové audio, ovládání gesty ve vzduchu nebo rozšířené AI funkce, které vnímají okolní prostředí uživatele. Snad budeme brzy ohledně nových funkcionalit sluchátek moudřejší.