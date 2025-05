Milujete LEGO tak moc, že občas přemýšlíte nad tím, jak by ať už vaši blízcí, přátelé či třeba přímo vy vypadali coby LEGO figurky? Pak pro vás máme tip na zábavičku, která vám na tyto vaše úvahy nabídne super odpověď. Určitě víte, že je ChatGPT schopen generovat povedené obrázky na základě specifického zadání. O to víc potěší, že již existuje i modul, díky kterému se nemusíte s vypisováním zadání štvát, ale bohatě stačí, když do něj nahrajete fotku, kterou chcete do LEGO světa převést a pak chvíli počkáte.

Jak převést vaše fotky do LEGO světa

Otevřete tento odkaz – přesměruje vás rovnou na LEGO GPT model do ChatGPT prostředí Nahrajte do LEGO GPT fotku, kterou chcete přetvořit do LEGO stylu a potvrďte Nechte LEGO GPT, ať fotku vygeneruje. V případě bezplatné verze by to mělo trvat pár desítek vteřin