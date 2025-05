Na Netflix dorazil film BlackBerry a rozhodně stojí za zhlédnutí

Na Netflix dorazil film BlackBerry a pokud milujete dobu, kdy se skutečně odehrávaly revoluce na poli technologií, pak je přesně pro vás. Jestli jste už viděli Piráty ze Sillicon Valley, jOBS, Steve Jobs, Sociální síť a podobné filmy, pak to další, co si zaručeně oblívíte bude BlacBerry. Film pojednává o vzestupu jedné z nejznámějších značek své doby, společnosti BlackBerry, která se rozhodla v době, kdy ostatní hráli hada na Nokii 6110, vytvořit něco, co lze označit za první smartphone. Film se věnuje partě kamarádů, kteří chtěli změnit svět mobilních telefonů, ale jediné co měli byla vize a zájem o techniku. Postupem času se tak z nápadu začala rodit skutečná firma, ve které se muselo začít jendat o penězích, pozicích a dalších věcech, které k podnikání neodmyslitelně patří.

Film je natočený se stejným barevným nádechem jako jOBS s Ashtonem Kutcherem a skvěle tak odráží dobu, ve které se odehrává. Nechybí vtipné scénky, ale ani dramata, která zažijete obzvlášť na konci filmu, ve které je podle reality vylíčeno, jak to s BlackBerry nakonec dopadlo. Pokud chcete strávit příjemné dvě hodiny sledováním filmu z technologického prostředí, pak je BlackBerry něco, co rozhodně stojí za zhlédnutí.