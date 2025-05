iPhone z nebe? Amazon začne doručovat Apple produkty dronem!

Amazon oznámil, že nově získal oficiální souhlas od amerického Federálního úřadu pro letectví k rozšíření své služby doručování pomocí dronů. Nově tak může tímto způsobem doručovat i produkty Apple, včetně iPhone, AirPods nebo nebo třeba lokalizátoru AirTag.

Doručení iPhone během hodiny

Služba Prime Air funguje od roku 2022 a slibuje doručení do jedné hodiny přímo na zahradu nebo jiné určené místo. Dron vzlétne z blízkého logistického centra a doručí zásilku bez nutnosti kontaktu s kurýrem. V tuto chvíli je služba dostupná pouze ve vybraných částech Arizony a Texasu, konkrétně ve městech Phoenix a College Station.

Má to ale svá omezení. Drony mohou doručovat pouze jednu položku o hmotnosti do pěti kilogramů. Navíc musí být cíl doručení dobře přístupný a bez překážek – tedy ideálně volná plocha, kam může dron bezpečně přistát. Služba funguje pouze za denního světla a při příznivém počasí.

V plánu je i Evropa

Doručení dronem je zatím ve fázi testování, ale Amazon plánuje jeho rozšíření i do dalších měst a zemí. Zmíněna byla Velká Británie a Itálie, kde nyní firma čeká na schválení od místních regulačních orgánů. Pokud vše půjde podle plánu, mohla by být služba dostupná i v Evropě už během příštích let.

Zajímavostí je, že Amazon tímto krokem ukazuje, jak rychle se mění způsob, jakým nakupujeme a přijímáme zboží. Myšlenka, že vám dron přinese nový iPhone až na dvorek, by ještě před pár lety zněla jako sci-fi. Dnes se ale pomalu stává realitou – i když zatím jen v omezeném měřítku.