Velké designové změny na obzoru? Apple ulovil do svých řad extrémně zajímavou posilu!

Kalifornský gigant hlásí velmi zvučnou posilu. Konkrétně řady společnosti Apple rozšířil Mladen M. Hoyss, který doposud působil coby Software Creative Director ve společnosti Nothing. Ta si za poslední roky získala poměrně značnou popularitu a pozornost díky smartphonům či sluchátkám s průhlednými částmi těla a tak podobně, ale třeba i s čistou verzí Androidu s řadou designových uprav, díky kterým software dokonale ladí s hardwarem. A jelikož byl Mladen M. Hoyss právě hlavou vývoje designu softwaru, je možné, že nás v budoucnu u Applu čekají zajímavé designové změny, pod kterými by se mohl podepsat právě on.

Software Creative Director zastává klíčovou roli na pomezí vývoje softwaru, designu a uživatelského zážitku. Tento člověk udává směr celkové vizi softwarového produktu, propojuje práci vývojářů a designérů a zajišťuje, aby výsledné řešení nejen správně fungovalo, ale také skvěle vypadalo a působilo konzistentně se značkou. Jeho úkolem je přicházet s inovativními nápady, dohlížet na estetiku, funkčnost i originalitu a zajistit, aby software nabízel nejen technickou kvalitu, ale i výjimečný uživatelský dojem. Typicky se s touto pozicí setkáme v herních studiích, designově orientovaných technologických firmách nebo kreativních týmech startupů. V Applu se pak Mladen M. Hoyss připojil dle jeho oficiálního účtu na X k „designérskému týmu“, takže není zcela jasné, čemu přesně se věnuje. Vzhledem k jeho minulým zkušenostem se softwarem ale pravděpodobně právě vzhledu v rámci OS.