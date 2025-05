O této skryté bezpečnostní funkci v iOS 18 jste určitě nevěděli. Je přitom velice užitečná!

Na loňské vývojářské konferenci WWDC sice většinu pozornosti získala Apple Intelligence, ale i bez jediného prvku umělé inteligence by byl iOS 18 významnou aktualizací. Jednou z nenápadných, avšak zásadních změn je novinka, která výrazně posiluje ochranu soukromí uživatelů – přepracované sdílení kontaktů s aplikacemi třetích stran.

Ve starších verzích operačního systému iOS získaly aplikace s oprávněním přístupu ke kontaktům přístup naprosto ke všemu – bez výjimky. Seznam kontaktů, včetně telefonních čísel, e-mailů, adres, narozenin a dalších údajů, byl dostupný pro libovolné zpracování. V iOS 18 je tomu ale konec. S příchodem iOS 18 ale Apple zavedl možnost volitelného sdílení kontaktů. Kdykoli aplikace požádá o přístup ke kontaktům, objeví se nová obrazovka, která uživateli umožní přesně určit, které kontakty aplikaci zpřístupní – a které zůstanou soukromé. Podobnou změnu Apple provedl už dříve u sdílení fotografií, a nyní tuto filozofii rozšiřuje i na adresář.

Na první pohled by se mohlo možná zdát, že se jedná o zanedbatelnou maličkost. Jenže problém je hlubší. Jak upozornil například The Washington Post, většina aplikací po získání oprávnění ke kontaktům automaticky nahraje celý seznam kontaktů na své servery – a to bez dalšího upozornění. Tyto údaje pak mohou být zneužity například pro cílení reklamy, budování sociálních grafů (kdo zná koho) nebo dokonce prodány datovým brokerům. A nejhorší na tom je, že i když později aplikaci přístup odeberete, data už odeslaná zpět nezískáte. Únik soukromí už nastal.

Tím, že Apple umožňuje sdílet pouze vybrané kontakty, dává uživatelům zpět kontrolu nad tím, čí údaje vlastně sdílí. Protože sdílení kontaktů se netýká jen vás – jsou to především osobní údaje jiných lidí, kteří vám důvěřují, že je nebudete neuváženě předávat. Přístup jednotlivých aplikací ke kontaktům můžete spravovat také v Nastavení -> Soukromí a zabezpečení -> Kontakty.