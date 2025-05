Nejen Apple Watch! Odznaky za vaše úspěchy rozdává už i BMW

Pokud milujete odznaky, které dostáváte za splnění cílů na svých Apple Watch a zároveň jste majitelem BMW, pak si nyní přijdete na své. V aplikaci myBMW se totiž nově objevila sekce úspěchy. V rámci této sekce získávají uživatelé odznaky za své úspěchy dosažené s vozem. Jak asi sami tušíte, jdou odznaky tak trochu ruku v ruce s tím, jak se snaží jít BMW a ostatní automobilky na ruku ekologii. Místo úspěšných driftů, zajetých časů, maximálních zrychlení nebo snad rychlostí zde najdete úspěchy v rámci ekologie. Jde tedy o to dosahovat co nejnižší spotřeby, dodržovat nízkou spotřebu co nejdelší dobu v řadě nebo například počet litrů uspořeného paliva.

Pokud tedy miluejte sbírání odznáčků a zároveň se se svým vozem snažíte jezdit co nejhospodárněji, pak je tato funkce přesně pro vás. V rámci aplikace stačí jít pod gra se spotřebou za jednotlivé měsíce a zde již najdete sekci Úspěchy. Celkově je nyní k dispozici 19 úspěchů, které se všechny týkají ekologie.