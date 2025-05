LG Streaming Week se vrací s atraktivními nabídkami a nekonečným streamovaným obsahem

Komerční sdělení: Po úspěchu loňského ročníku akce LG Streaming Week se společnost LG Electronics (LG) rozhodla tuto kampaň zopakovat a nově nabídnout ještě více streamovaného obsahu. Od 19. května do 30. června mají majitelé chytrých televizorů LG ve 42 zemích Evropy, Středního východu, Afriky a Asie přístup k široké škále bezplatného a zvýhodněného streamovaného obsahu díky partnerství s předními poskytovateli těchto služeb.

Mezi způsobilá zařízení pro LG Streaming Week patří televizory LG s rozlišením vyšším než UHD uvedené na trh po roce 2019 (s operačním systémem webOS 4.5 a vyšším), LG StanbyME a StanbyME Go, stejně jako chytré monitory UHD a WQHD. Uživatelé mohou využít tuto exkluzivní nabídku prostřednictvím aplikace LG Streaming Week, která je dostupná z domovské obrazovky Home Screen, v obchodě Content Store nebo v sekci aplikací Apps.

Platforma chytrých televizorů LG webOS neustále rozšiřuje svou globální uživatelskou základnu a zároveň nabízí bohatší obsahové zážitky, a proto se letošní akce LG Streaming Week vrací s ještě větším zaměřením na lokální obsah a rozmanitější knihovnou pořadů. Díky spolupráci s více než 70 důvěryhodnými partnery v oblasti streamování obsahu, tak budou uspokojeny různorodé preference a zájmy uživatelů.

V rámci LG Streaming Week 2025 se majitelé chytrých televizorů LG mohou ponořit do nového světa zábavy obohaceného o rozmanitý obsah od předních streamovacích společností. Od populárních seriálů a propracovaných představení klasické hudby po kultovní filmy a živé sportovní přenosy Pro každého se najde spousta zajímavého obsahu, který si může vychutnat z pohodlí domova.

Apple TV+, proslulá svými prémiovými a oceňovanými dramatickými a komediálními seriály, celovečerními filmy, průlomovými dokumenty a dětskou i rodinnou zábavou, nabízí tříměsíční neomezený přístup k Apple Originals a dalšímu obsahu za pouhých 2,99 USD měsíčně1. Nabídka zahrnuje i kulturní fenomén Severance, oblíbené sci-fi hity jako Silo, uznávané komedie jako The Studio, strhující dramata jako The Morning Show a Your Friends & Neighbors a globální filmové trháky včetně The Gorge, The Instigators, Wolfs, The Family Plan a mnoha dalších. Apple TV+ také nabízí oceňované seriály pro děti a rodiny, jako jsou Jane a Stillwater, a oblíbené originály s postavičkami Peanuts.

Pro milovníky klasické hudby a operní nadšence nabízí LG Streaming Week tříměsíční bezplatný přístup ke službě Stage+ od Deutsche Grammophon. Tato streamovací platforma videa a audia se pyšní odborným výběrem prémiových koncertů, oper a dokumentů z celého světa. Tato nabídka bude dostupná majitelům televizorů LG po celém světě.

Mubi, globální streamovací služba, distributor a produkční společnost, nabízí majitelům televizorů LG bezplatný tříměsíční přístup k nejlepším filmům světa. Mubi vytváří, získává a propaguje vizionářské filmy a přináší je divákům po celém světě. Nenechte si ujít oceňovaný film The Substance s Demi Moore v hlavní roli, exkluzivní uvedení na Mubi, které se stalo jedním z nejdiskutovanějších, nejpodnětnějších a nejvýbušnějších filmů desetiletí.

Pro interaktivní zážitek nabízí Blacknut Cloud Gaming 30minutovou bezplatnou zkušební dobu pro kteroukoli z více než 500 prémiových her a speciální nabídku předplatného za 1 EUR na první měsíc pro nové uživatele.

Baby Shark World for Kids, vyvinutý společností The Pinkfong Company, nabízí svou rozsáhlou sbírku písní a příběhů nyní po celém světě zdarma na jeden měsíc. Aplikace poskytuje bezpečný a zábavný zážitek, kde si malí uživatelé mohou zpívat, hrát a učit se spolu se svými oblíbenými postavičkami prostřednictvím poutavého vzdělávacího obsahu.

V neposlední řadě je tu například služba Stingray, která nabízí měsíc zdarma svůj poutavý karaoke obsah, který hudebním nadšencům poskytne interaktivní pěvecký zážitek napříč různými žánry.

V rámci svých neustálých snah o poskytování rozmanitého obsahu přináší LG navíc řadu lokálních akcí pro diváky v jednotlivých regionech, pečlivě přizpůsobených jejich jazyku, vkusu a zájmům.

Výhody akce LG Streaming Week mohou být nyní dostupné více uživatelům. Společnost LG nabízí po celou dobu trvání kampaně speciální akce na své špičkové televizory. Tento krok umožní více zákazníkům prozkoumat intuitivní a na funkce bohatý systém webOS, který poskytuje plynulé a personalizované zážitky ze sledování digitálního obsahu. Od svého uvedení se neustále vyvíjející platforma webOS stala základním kamenem inovací společnosti LG, podporovaná více než 4 000 partnery ve 180 zemích a miliony aktivních uživatelů.

Pro více informací o konkrétních nabídkách LG Streaming Week navštivte vyhrazenou stránku na LG.com/cz. Podrobnosti o produktových akcích naleznete také na LG.com/cz.

Produkty LG lze zakoupit zde