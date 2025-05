Google I/O 2025 živě: Sledujte představení nových Google novinek přímo zde!

Google I/O 2025 je prakticky tu! Už dnes večer, konkrétně pak od 19:00, totiž budete moci sledovat úvod vývojářské konference společnosti Google, která na ní oznámí spoustu novinek pro svůj software, jenž plánuje v blízké či vzdálenější budoucnosti nasadit. Jedná se tedy svým způsobem o obdobu WWDC, které Apple pořádá zhruba za tři týdny. A jelikož se na Google I/O 2025 zpravidla objevují i zajímavé informace pro jablíčkáře například ohledně vylepšení pro iOS aplikace, potažmo Google Maps a tak podobně, určitě by si ji fanoušci technologií neměli nechat ujít.

Jak již zaznělo výše, konference začíná v 19:00 s tím, že se na ní očekává zejména odhalení spousty nových AI funkcí, jelikož právě ty jsou ve výsledku v poslední době největšími hybateli technologického světa. Na své by si ale měli přijít i fanoušci Androidu a tak podobně. O všem zajímavém, co se na Google I/O 2025 šustne, vás budeme na našem magazínu samozřejmě informovat. A ve skrytu duše doufáme, že to bude stát opravdu za to! Protože zdravá konkurence ve formě kvalitních novinek od Google může ve výsledku Apple posunout kupředu.