Apple je kvůli spolupráci s Alibaba pod palbou kritiky!

Apple se ocitl pod drobnohledem americké vlády kvůli své spolupráci s čínskou technologickou společností Alibaba, která má pomoci přinést funkce Apple Intelligence do iPhonů prodávaných v Číně. Podle informací deníku The New York Times panují ve Washingtonu vážné obavy, že tato dohoda by mohla pomoci čínským AI firmám sbírat data a zlepšovat jejich modely, což by teoreticky mohlo prospět i čínské armádě. Apple však ve výsledku nemá moc na výběr. Pokud totiž chce, aby byla Apple Intelligence v Číně dostupná, musí začít s některou z tamních technologických firem pohybujících se na AI trhu spolupracovat.

Zástupci amerického ministerstva obrany i zpravodajských služeb prý zkoumají napojení Alibaby na Komunistickou stranu Číny a Lidovou osvobozeneckou armádu. Zároveň se v zákulisí jedná o tom, zda by Alibaba a další čínské AI společnosti neměly být přidány na černou listinu, která by jim zakázala obchodování s americkými firmami.

K situaci se ostře vyjádřil i kongresman Raja Krishnamoorthi, podle nějž je nedostatek transparentnosti kolem dohody „extrémně znepokojivý“. Zvlášť s ohledem na údajné vazby Alibaby na čínskou vládu nechápe, proč by Apple podobnou spolupráci vůbec zvažoval.

Oficiálně Apple partnerství s Alibabou zatím nekomentoval, nicméně šéf Alibaby jej letos v únoru veřejně potvrdil. Spolupráce přichází ve chvíli, kdy Apple bojuje s poklesem podílu na čínském trhu, a snaží se přinést své nové funkce Apple Intelligence i uživatelům v Číně, což však kvůli přísným regulacím nelze bez místního partnera.

Zda se Apple tímto krokem dostane do geopolitického křížku, ukážou následující týdny. Jisté však je, že firma balancuje na velmi tenkém ledě – mezi rostoucím tlakem Západu na technologickou suverenitu a nezbytností držet si pozice na druhém největším trhu světa.