QNAP Tech Summit 2025 představuje budoucnost úložišť a sítí založených na umělé inteligenci

Komerční sdělení: Společnost QNAP® Systems, Inc. pořádá od 21. do 23. května na veletrhu POPOP Taipei vedle veletrhu COMPUTEX 2025 samostatnou výstavu QNAP Tech Summit 2025. Na akci budou představeny nejnovější inovace společnosti QNAP v oblasti podnikových úložišť, sítí, dohledu a umělé inteligence a zároveň zde bude nastíněna vize moderní datové infrastruktury zaměřené na budoucnost.

„Generativní umělá inteligence a digitální transformace mění způsob fungování podniků. Data již nejsou jen zdrojem – jsou základem pro inovace a rozhodování,“ řekl Jack Liu, generální ředitel společnosti QNAP. „Díky integrovaným možnostem výzkumu a vývoje softwaru a hardwaru je společnost QNAP hnací silou vývoje podnikových úložišť a sítí a pomáhá organizacím vytvářet bezpečné, škálovatelné a vysoce výkonné datové platformy. Na výstavě QNAP Tech Summit chceme spolupracovat s partnery z celého světa a prozkoumat další desetiletí chytré IT architektury.“

Od samostatného systému ke clusteru: vysoká dostupnost pro služby Always-On

Dostupnost služeb je naprosto zásadní pro podnikovou kontinuitu. Společnost QNAP nabízí komplexní řešení vysoké dostupnosti (HA), která integrují úložiště a síť s cílem snížit rizika výpadků a posílit kritickou infrastrukturu.

Podniky mohou nasadit spolehlivý QuTS hero NAS v dvouuzlovém HA clusteru, který zaručí integritu dat ZFS i nulovou ztrátu dat. Nový NAS ES1686dc R2 se dvěma aktivními řadiči nabízí vysoký výkon, převzetí služeb při selhání v režimu aktivní-aktivní s minimálním RPO a škálovatelnou kapacitou v řádu PB – ideální pro finanční, výrobní a zdravotnické úlohy.

Pro rostoucí nebo rozsáhlá nasazení nabízí společnost QNAP škálovatelná (scale-out) řešení NAS s nerušivým rozšiřováním, škálováním výkonu a robustní odolností proti chybám – s podporou předprodejního poradenství a podpory při nasazení. Ve spojení se switchi QNAP L3 Lite podporujícími MC-LAG mohou podniky vytvářet redundantní páteřní sítě pro vysokou dostupnost úložišť a sítí.

Podnikové zálohování nové generace: Zvýšení zabezpečení dat a efektivity správy

S rostoucím objemem dat a zvyšujícími se hrozbami nabízí společnost QNAP neměnné úložiště a špičkové zálohovací řešení pro podniky, které chrání před ransomwarem, lidskou chybou a manipulací s daty. Nová cloudová platforma Hybrid Backup Center centralizuje operace zálohování/obnovy v rámci nasazení NAS na více místech, čímž snižuje režii IT a zvyšuje efektivitu zálohování.

Debutuje také očekávaný myQNAPcloud One, jednotné cloudové úložiště založené na předplatném, které kombinuje ukládání souborů a objektů v jednom plánu. Podporuje neměnnost dat, flexibilní přidělování použití a nulové poplatky za přenos nebo žádosti o API – což umožňuje moderním podnikům snadné nasazení a přehledné řízení nákladů.

Úložiště připravené na AI: Nová definice architektury pro éru inteligence

Vzhledem k tomu, že generativní umělá inteligence a rozsáhlé jazykové modely (LLM) mění podobu správy znalostí, je QNAP lídrem v zavádění vyhledávání RAG (Retrieval-Augmented Generation) do soukromých prostředí NAS. Díky podpoře rozhraní OpenAI, Google™ Gemini a Microsoft® Azure OpenAI API umožňuje QNAP rychlé a přesné vyhledávání podnikových znalostí pomocí chytrých vyhledávacích funkcí založených na NAS.

Společnost QNAP představuje řešení Edge AI Storage Server, které podporuje pracovní zátěže s umělou inteligencí přesouvající se z cloudu do úložišť edge. Díky podpoře virtuálních počítačů, propusti GPU a efektivnímu přidělování prostředků napříč různými operačními systémy mohou uživatelé nasadit modely s otevřeným zdrojovým kódem, jako jsou LLaMA, DeepSeek, Qwen a Phi-4, a integrovat platformy pro správu LLM k vytváření interních aplikací AI – což je důkazem neustálých inovací společnosti QNAP v edge infrastruktuře využívající AI.

Zrychlení kreativních pracovních postupů díky vysokorychlostnímu ukládání a přenosu dat

Společnost QNAP je dlouholetým inovátorem v oblasti úložišť M&E (Media & Entertainment) a zůstává řešením pro tvůrčí týmy a studia, která vyžadují nekompromisní výkon a efektivitu pracovních postupů.

Nejnovější síťová a úložná rozšiřující řešení založená na rozhraní USB 4 umožňují tvůrcům snadno připojit sítě 10GbE a vysokorychlostní úložiště a zjednodušit tak nastavení pracovní stanice. Ve spojení se zařízením NAS TVS-AIh1688ATX s rozhraním Thunderbolt™ 5 a síťovým řešením 100GbE poskytuje společnost QNAP infrastrukturu s mimořádně vysokou šířkou pásma a nízkou latencí pro náročné pracovní postupy střihu a renderování videí.

Společnost QNAP vytváří kompletní platformu pro tvorbu médií – od stolních JBOD až po all-flash NAS. Technologie automatického stupňování FileTiersinteligentně spravuje data v lokálním NAS, externím JBOD a myQNAPcloud Storage na základě frekvence přístupu – optimalizuje výkon a náklady na úložiště a zároveň umožňuje bezproblémové sdílení, úpravy a zálohování obsahu.

Sítě připravené na budoucnost: Inteligentní připojení a zjednodušené nasazení

Vytváření sítí by mělo umožňovat růst, nikoliv zvyšovat složitost. QNAP QuWAN SD-WAN integruje automatizovanou architekturu Mesh VPN a Zero Trust, která umožňuje připojení více lokalit a vzdálených zařízení s minimální konfigurací. To snižuje nároky na nastavení VPN a náklady na průběžnou údržbu.

S AMIZcloud, centralizovanou cloudovou platformou pro správu od společnosti QNAP, mohou i malé podniky snadno monitorovat a spravovat distribuované NAS a switche – bez nutnosti velkého IT týmu. Podporuje řízení vzdáleného přístupu, monitorování stavu zařízení a zjednodušené operace pro správu okrajových IT.

V reakci na rostoucí obavy o kybernetickou bezpečnost představuje společnost QNAP řešení ADRA NDR (Network Detection and Response). Díky hloubkové kontrole paketů a detekci anomálií detekuje ADRA NDR hrozby v reálném čase, aniž by narušila interní provoz. Na rozdíl od tradičních firewallů zaměřených na obranu perimetru zlepšuje ADRA NDR detekci laterálních útoků, což z něj činí klíčovou roli při implementaci zabezpečení Zero Trust.

Nová podoba dozorování: Sjednocené úložiště a monitorování řízené umělou inteligencí

Společnost QNAP poskytuje flexibilní dozorovací infrastrukturu pro malé a střední firmy a podniky díky integraci úložiště s VMS. Jako oficiální technologický partner společnosti Network Optix integruje QNAP NAS úložiště videa a hostitelskou platformu pro Nx Witness™ VMS do jediného zařízení, což pomáhá snížit náklady na hardware a zjednodušit nasazení.

Nové chytré dozorovací zařízení TVR-AI200 má vestavěnou analýzu videa s umělou inteligencí, podporu PoE a offline nastavení do 10 minut – ideální pro maloobchodní a komerční prostředí vyžadující nákladově efektivní a bezpečné monitorování.

Pro uživatele, kteří znají dozorovací platformu QNAP, zjednodušuje vylepšená služba dozorování pomocí QVR správu videí prostřednictvím intuitivního rozhraní a jednotné architektury. Integrací nahrávání, analýzy událostí a centralizovaného monitorování pomáhá organizacím snížit režijní náklady na správu, snadno škálovat a zlepšit efektivitu reakce při každodenních bezpečnostních operacích.

[Navštivte QNAP Tech Summit 2025 – vstup volný]

Datum: 21.–23. května 2025 (st–pá)

Čas: denně od 9.00 do 18.00

Místo: Nangang Bottle Cap Factory, M Building (POPOP Taipei)

Prozkoumejte sedm tematických zón s nejnovějšími inovacemi a interaktivními zážitky od společnosti QNAP. Na místě jsou zdarma k dispozici dárky a občerstvení. Další informace >

Škálovatelná (scale-out) řešení QNAP NAS s kompletními službami je zpočátku uváděno na trh na Tchaj-wanu s plánovaným rozšířením do dalších zemí.

Dostupnost produktů a řešení bude oznámena samostatně. Další informace naleznete na adrese www.qnap.com.