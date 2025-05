Call of Duty Warzone na mobilech končí

Call of Duty Warzone Mobile se zdá být naprostým propadákem. Po pouhých čtrnácti měsících od vydání to totiž Activision s Call of Duty: Warzone Mobile balí. Mobilní verzi populární battle royale studio stáhuje z App Storu i Google Play. Důvodem je nízký zájem hráčů a nesplněná očekávání. Pro hráče, kteří již mají hru staženou a nainstalovanou, zůstane zatím přístupná, ale dalšího obsahu se nedočkají. Končí tak sezónní aktualizace, technická vylepšení i podpora mikrotransakcí.

„Přenést Warzone na mobilní zařízení bylo technicky i designově složité, a jsme hrdí na to, co jsme vytvořili. Ale musíme si přiznat, že zážitek nesplnil očekávání stejně jako na PC a konzolích,“ uvedl Activision. Warzone Mobile měl nabídnout plnohodnotný battle royale zážitek na menších obrazovkách, včetně třeba známých a oblíbených map jako Verdansk. Avšak vysoké hardwarové nároky, tvrdá konkurence a slabý zájem ze strany hráčů nakonec projekt položil. Activision ale mobilní segment neopouští. Nadále sází na Call of Duty: Mobile, který od svého spuštění v roce 2019 zaznamenal přes 650 milionů stažení a vygeneroval přes miliardu dolarů. Společnost oznámila, že hráče z Warzone Mobile přesměruje právě sem a nabídne jim bonusy za přechod. Zkoušeli jste Warzone na mobilních zařízeních?