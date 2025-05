Tyto báječné hry pro macOS stáhnete tento týden výjimečně zdarma

< >

Luna and the Sea je ručně kreslená point-and-click adventura zasazená do 17. století v Amsterodamu. Hráč se ujímá role Luny, mladé dívky, která se snaží přežít na ulicích rušného přístavního města. Během hry řeší různé hádanky a postupně se vydává na dobrodružnou cestu za hledáním svého otce. Příběh citlivě vypráví o síle laskavosti, odvaze a houževnatosti, které Lunu provázejí nejen v těžkých chvílích, ale i při setkání s tajuplným světem moře. Hra vyniká poetickou atmosférou, propracovanou vizuální stylizací a emotivním vyprávěním, které osloví hráče všech generací.