Recenze vodotěsného pouzdra pro iPad Swissten: Dobrý pomocník, který vás může zachránit

Vlastníte tablet a rádi byste ho brali s sebou ven za jakéhokoliv počasí? Jelikož iPady se odolností proti vodě nepyšní, může přijít na scénu pouzdro SWISSTEN. Toto pouzdro slibuje nejen ochranu před utopením vašeho tabletu, ale také plnou ovladatelnost dotykové obrazovky, možnost focení a telefonování. Vše je přitom zabalené do jednoduchého a funkčního designu. Pojďme se na něj podívat.

Obsah balení a technické specifikace

Balení tohoto příslušenství je typicky „swisstenovské“. Naleznete v něm jednoduchý, elegantní blistr, který dává tušit, že uvnitř se skrývá praktický produkt. Po rozbalení v něm najdete samotné vodotěsné pouzdro SWISSTEN pro tablet o maximální velikosti 11″ v černé barvě a nastavitelný popruh na krk nebo přes rameno. Nic víc nepotřebujete.

Klíčové technické specifikace:

Maximální velikost tabletu :11 palců. Skvěle se tak hodí pro většinu jablečných tabletů. Od základních až po menší Pro verze

:11 palců. Skvěle se tak hodí pro většinu jablečných tabletů. Od základních až po menší Pro verze Rozměry pouzdra (vnější) :310 × 243 mm

:310 × 243 mm Vodotěsnost :certifikace IPX8 (ochrana proti nepřetržitému ponoření do vody)

:certifikace IPX8 (ochrana proti nepřetržitému ponoření do vody) Materiál :odolný plast/PVC

:odolný plast/PVC Barva :Černá

:Černá Ovladatelnost :Plně „Touch Friendly“ – umožňuje ovládání dotykové obrazovky tabletu přes pouzdro

:Plně „Touch Friendly“ – umožňuje ovládání dotykové obrazovky tabletu přes pouzdro Upevnění:Systém několika bezpečnostních zámků/klipů

Design, konstrukce a vodotěsnost

Design pouzdra je ryze funkční. Jedná se o jakousi průhlednou „kapsu“, jež je vyrobena z odolného, flexibilního plastu. Na jedné straně je produkt opatřen systémem několika plastových zámků či klipů. Tyto zámky po uzavření zajišťují vodotěsné utěsnění. Průhlednost materiálu je zcela zásadní, neboť umožňuje bezproblémové sledování displeje nebo používání fotoaparátu. Nejdůležitějším parametrem je samozřejmě vodotěsnost dle standardu IPX8. Tato certifikace znamená, že pouzdro by mělo vydržet ponoření do vody na 30 minut do hloubky jednoho metru. K vodě či na loď tedy ideální společník. Součástí je i zmíněný nastavitelný popruh. Pouzdro i s tabletem tak v pohodě přehodíte přes rameno. Výrobce zdůrazňuje, ostatně jak stojí výše, že tablet je plně použitelný, i když je uzavřen v pouzdře. Lze tedy bez problému přeskakovat hudbu či fotit.

Závěr

Položte si otázku, zda něco takového potřebujete. Osobně si nedokážu představit, že bych s sebou bral k vodě svůj iPad mini. Na každý pád na různých akcích z něj často pouštím hudbu. Jestliže by nějaká taková akce byla venku a hlásili déšť, takové pouzdro bych jistě zvážil. Záleží na vás. Toto nenápadné a funkční příslušenství stojí pár stovek. A ve finále je způsobilé ochránit zařízení za tisíce. Jeho cena je 499 korun.

