Recenze FIXED MagPowerstation Round: Trojitá nabíječka, která baví nejen svým vzhledem

Každodenní nabíjení elektroniky je dnes zcela běžnou rutinou, kterou absolvuje prakticky každý z nás. Éra tlačítkových telefonů, které bez problému zvládly fungovat celý týden na jedno nabití, je už dávno minulostí a pokud chcete využívat výhody moderní techniky v podobě výkonného iPhonu, chytrých hodinek či bezdrátových sluchátek, musíte se s častým dobíjením jednoduše smířit. Naštěstí ale existují produkty, které vám celou tuto každodenní rutinu umí výrazně zpříjemnit – a to nejen svou praktičností, ale i designem a kvalitou zpracování. Jedním z takových je i FIXED MagPowerstation Round, elegantní trojitá nabíječka, která se mi nedávno dostala do rukou a kterou jsem měl možnost otestovat v každodenním provozu. A protože mám s podobným příslušenstvím bohaté zkušenosti, rád se s vámi o své dojmy podělím.

Technické specifikace, zpracování a design

Hned na první pohled je jasné, že se FIXED u MagPowerstation Round rozhodl jít cestou čisté elegance a funkčnosti, která skvěle zapadne do moderního interiéru – ať už ji postavíte vedle iMacu na pracovní stůl, nebo na noční stolek vedle postele. Tělo celé stanice je vyrobeno z kombinace hliníku, gumy a kvalitního tvrzeného plastu a z hlediska zpracování mu není ve výsledku co vytknout. Co je pak možná nejlepší, je to, že se jedná o skládací nabíječku, kterou lze využívat jak ve složeném, tak i rozloženém stavu, kdy ve složeném stavu vám nabije „jen“ telefon, zatímco v rozloženém zvládne tři produkty najednou.

Hliníková základna působí velmi pevně a stabilně, což je klíčové při každodenním pokládání a sundávání zařízení. Hlavní dominantou je kulatá nabíjecí plocha s podporou MagSafe, která zvládá bezdrátové nabíjení až 15 W (pro iPhone maximálně 7,5W) a drží iPhone s typickou magnetickou jistotou. Nechybí ale ani místo pro AirPods a Apple Watch, která lze nabíjet výkonem 5 W. Oceňuji také decentní LED indikátor a minimalistické logo FIXED, které nijak neruší celkový vzhled. Příjemným překvapením je pak to, že v balení nabíječky naleznete i napájecí USB-C/USB-C kabel s opleteným tělem. Jeho odolnost by tedy měla být velmi slušná.

Zajímají-li vás ochranné technologie, počítat můžete u nabíječky s ochrannou proti přepětí, zkratu a přehřátí. Použití nabíječky se tedy určitě není třeba obávat, jelikož nasazené ochranné prvky zamezí vzniku větších problémů.

Fotogalerie FIXED MagPowerstation Round 4 FIXED MagPowerstation Round 5 FIXED MagPowerstation Round 1 FIXED MagPowerstation Round 6 FIXED MagPowerstation Round 7 FIXED MagPowerstation Round 8 Vstoupit do galerie

Testování

Patřím mezi uživatele, kteří denně dobíjejí nejen iPhone, ale i Apple Watch a AirPods, a tak pro mě trojitá nabíječka představuje nezbytné příslušenství. O to víc mě zaujal model FIXED MagPowerstation Round, který už na první pohled působí mimořádně stabilně a bytelně – což je přesně to, co u podobných produktů oceňuji nejvíc. Mnoho podobně koncipovaných nabíječek totiž trpí kolísavou stabilitou a jakmile na ně člověk nešikovně položí telefon, mohou se převrátit nebo posunout. To ale u této stanice rozhodně nehrozí. Tělo má příjemně těžké kovové provedení, spodní část je opatřena protiskluzovou úpravou a celkově působí tak, že vydrží leccos.

Na rozdíl od některých konkurenčních modelů tu sice nenajdeme podporu MagSafe nabíjení či Qi2 o výkonu 15 W, ale jen 7,5 W, což odpovídá standardnímu Qi1 nabíjení pro iPhony. Pokud však nabíjíte telefon spíš přes noc nebo ho na stojánek pokládáte v práci během dne, nijak vás to omezovat nebude. Znamená to pro vás vlastně jen to, že se vám nabije pomaleji. Co to znamená v praxi? Že iPhone 16 Pro nabijete naplno zhruba za 3,5 hodiny. Jak ale píšu, to ve výsledku při nabíjení přes noc či přerušovaném nabíjení v průběhu celého pracovního dne ničemu nevadí.

Telefon díky magnetickému uchycení perfektně drží a o plynulé doplňování energie se stará spolehlivě. Pro AirPody je zde připraveno klasické nabíjecí místo na základně a Apple Watch mají svůj vlastní vyhrazený prostor s výkonem 5 W, což je oproti běžným 2,5 W, kterým disponuje spousta podobných nabíjecích stojánku příjemný nadstandard – byť rychlonabíjení, které podporují novější modely Watch chybí.

Co mě potěšilo, je i samotné zpracování a kvalita použitých materiálů. FIXED MagPowerstation Round vypadá na stole velmi elegantně, působí dojmem prémiového produktu a díky přiloženému USB-C kabelu ho můžete začít používat hned po rozbalení. A i když výkon není rekordní, v reálném světě spíš oceníte to, že se nabíječka během používání příliš nezahřívá, je tichá a spolehlivá. Zkrátka se jedná o kousek, který vám bude dělat na pracovním stole, nočním stolku či vlastně kdekoliv jinde radost.

Fotogalerie #2 FIXED MagPowerstation Round 11 FIXED MagPowerstation Round 10 FIXED MagPowerstation Round 9 FIXED MagPowerstation Round 8 FIXED MagPowerstation Round 12 Vstoupit do galerie

Resumé

Jak tedy FIXED MagPowerstation Round po pár týdnech testování zhodnotit? Jako kousek, který vás bude bavit nejen svým designem, ale taktéž parádní funkčností. Pokud se vám tedy líbí, neváhejte a pořiďte si ji. Zklamáni v žádném případě nebudete, ba právě naopak.

FIXED MagPowerstation Round lze zakoupit zde