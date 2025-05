Jak snadno a rychle vytvořit v Připomínkách na iPhonu novou složku

Udržet si pořádek v připomínkách může být výzva, zejména pokud jich máte víc než jen pár. Naštěstí aplikace Připomínky v iOS nabízí jednoduchý způsob, jak si úkoly přehledně uspořádat do složek – a zvládnete to doslova během několika vteřin.

Aplikace Připomínky na iPhonu je skvělým nástrojem pro sledování každodenních úkolů, nákupních seznamů nebo dlouhodobých plánů. S rostoucím počtem připomínek ale může být obtížné se v nich vyznat. Pokud si chcete vnést do digitálního plánování více řádu, je tu pro vás praktická funkce: možnost vytvářet složky. Složky vám umožní připomínky tematicky rozdělit a rychleji najít to, co právě potřebujete – bez zbytečného listování.

Jak na vytvoření složky v Připomínkách

Vytváření složek v aplikaci Připomínky není jen o estetice. Díky lepší organizaci budete mít přehled o pracovních i osobních úkolech, bez toho abyste museli neustále scrollovat nebo hledat konkrétní připomínku. Ideální pro ty, kdo mají rádi systém a chtějí mít svůj digitální život pod kontrolou.

Otevřete aplikaci Připomínky na vašem iPhonu.

Najděte dvě připomínky, které chcete mít ve společné složce.

Podržte prst na jedné z připomínek a přetáhněte ji na druhou.

Automaticky se vytvoří nová složka, do které se obě připomínky přesunou.

Pojmenujte složku podle svého uvážení.

Díky funkci přetažení je organizace připomínek na iPhonu rychlá, jednoduchá a efektivní. Vytváření složek vám umožní udržet si přehled v každodenních úkolech a zároveň vám usnadní orientaci v aplikaci. Ať už jste student, pracující profesionál nebo prostě jen člověk s mnoha povinnostmi, tento drobný trik vám může výrazně zjednodušit život.