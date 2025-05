Super widgety pro uzamčenou obrazovku iOS, které rozhodně stojí za vyzkoušení

< >

Aplikace Daily Dictionary představuje chytrý způsob, jak obohatit svou slovní zásobu na denní bázi. Každý den vám přinese pečlivě vybrané slovo, které je vhodné pro každodenní použití, ať už při konverzaci, psaní nebo komunikaci prostřednictvím zpráv. Slova jsou vybírána odbornými redaktory, což zaručuje, že se nejedná o složitý odborný jazyk, ale o výrazy, které můžete snadno zapojit do běžné řeči. Aplikace také nabízí denní upozornění, widgety pro rychlý přístup na domovské obrazovce a integraci s hlasovým asistentem Siri, což vám umožní mít nové slovo na dosah kdykoliv.

Aplikace Favorites Widget Pro je vynikajícím nástrojem pro ty, kteří chtějí mít své oblíbené aplikace a služby vždy na dosah. Umožňuje přidat na plochu i uzamčenou obrazovku iPhonu různé widgety, které můžete přizpůsobit svým potřebám. Ať už jde o widgety pro komunikační aplikace, e-mailové klienty nebo další služby, Favorites Widget Pro nabízí flexibilitu v jejich uspořádání a vzhledu. Díky snadnému nastavení můžete mít na obrazovce přesně to, co nejvíce používáte, a to vše v jednom přehledném a snadno přístupném formátu. Tato aplikace výrazně zjednodušuje každodenní používání telefonu a šetří čas při přístupu k důležitým funkcím.