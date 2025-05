Recenze Extreme Pro Portable SSD 2TB s USB4: Rychlost z jiného světa!

V éře 4K videa, obrovských RAW fotografií a komplexních projektů v DaVinci Resolve či Final Cut Pro se uživatelé Applu často ocitají před jednoduchou otázkou: Kam s těmi daty? A ještě důležitější: Jak je co nejrychleji přesunout a zálohovat? SanDisk má odpověď a to v podobě disku Extreme Pro Portable SSD 2TB s USB4 rozhraním, který v sobě kombinuje brutální výkon, elegantní design a nekompromisní odolnost. Testovali jsme ho několik týdnů s MacBookem Pro a výsledky? Jednoduše řečeno, nejedná se jen o další rychlý disk, toto je opravdu raketa mezi disky.

Prémiový kus hardwaru

SanDisk u modelu Extreme Pro opět sází na elegantní, ale praktický design. Tělo disku je vyrobeno z hliníku, který pomáhá s odvodem tepla a zároveň chrání citlivé komponenty uvnitř. Boky obepíná gumové lemování, které výrazně zvyšuje odolnost vůči nárazům i vodě. Kompaktní rozměry a hmotnost pod 90 gramů z něj dělají ideálního společníka na cesty. Nechybí ani poutko pro karabinu – disk snadno připevníte k batohu nebo brašně. Pro digitální nomády či tvůrce na cestách jasná volba.

Fotogalerie review Extreme Pro Portable SSD 2TB s USB4 Extreme Pro Portable SSD 2TB s USB4 review Extreme Pro Portable SSD 2TB s USB4 sandisk sandisk Extreme Pro Portable SSD 2TB s USB4 sandisk 2TB Extreme Pro Portable SSD 2TB s USB4 disk Extreme Pro Portable SSD 2TB s USB4 Extreme Pro Portable SSD 2TB s USB4 reviews IMG_2257 IMG_2258 usb port Extreme Pro Portable SSD 2TB s USB4 Vstoupit do galerie

Rychlost, která vás ohromí

Když SanDisk tvrdí, že dosáhnete přenosových rychlostí až 3 800 MB/s, není to marketingový trik. V našem testu s M2 Pro MacBookem (Thunderbolt 4 port) jsme dosáhli průměrně 3 600 MB/s při sekvenčním čtení a 3 200 MB/s při zápisu (AJA System Test 4K ProRes 422 HQ). To je několikanásobně víc než běžné externí disky s USB 3.2. Během testování jsme přenášeli data z MacBooku Pro M2. Během toho dosahovala přenosová rychlost následujících výsledků.

Přenos 50 GB 4K videí: 17 sekund

Kopírování 2000 RAW fotografií (cca 1,8 GB): pod 5 sekund

Práce s projektem ve Final Cut Pro přímo z disku je zcela stejná, jako když máte projekt otevřený přímo v interním disku.

Díky USB4 a NVMe technologii jde o jedno z nejrychlejších řešení na trhu, ať už stříháte video, zálohujete Time Machine, nebo jen chcete spolehlivé úložiště, které vás nebude brzdit. Disk je dodáván s USB-C na USB-C kabelem (10 Gbps i 40 Gbps certifikace) a adaptér na USB-A. I starší MacBooky nebo iMacy tedy zvládnou provoz bez problémů – byť nevyužijí plný potenciál rychlosti. Formátování do APFS nebo exFAT (pro multiplatformní použití) je otázkou několika kliknutí v Diskové utilitě.

SanDisk dodává k disku software SecureAccess a možnost šifrování pomocí 256bitového AES hardwarového šifrování. To ocení každý, kdo uchovává citlivé firemní nebo osobní soubory – například při častém cestování.

Na rozdíl od softwarového šifrování je hardwarové bezpečnější a nezpomaluje přenosové rychlosti.

Certifikace IP65 a nárazuvzdornost dělají z tohoto SSD ideální nástroj pro fotografy, kameramany nebo cestovatele. Pokud natáčíte přímo do externího disku přes iPad Pro nebo připojujete disk k dronu nebo zrcadlovce, nemusíte se bát, že by vás selhal v klíčový moment.

Fotogalerie #2 Extreme Pro Portable SSD 2TB s USB4 reviews Extreme Pro Portable SSD 2TB s USB4 sandisk IMG_2258 disk Extreme Pro Portable SSD 2TB s USB4 Extreme Pro Portable SSD 2TB s USB4 IMG_2257 sandisk 2TB Extreme Pro Portable SSD 2TB s USB4 sandisk Extreme Pro Portable SSD 2TB s USB4 Extreme Pro Portable SSD 2TB s USB4 review review Extreme Pro Portable SSD 2TB s USB4 Vstoupit do galerie

Cena a konkurence

Za rychlost se platí. SanDisk Extreme Pro Portable SSD 2TB USB4 se na českém trhu pohybuje okolo 8 500 až 9 900 Kč, podle prodejce. V porovnání s levnějšími USB 3.2 SSD disky je cena vyšší, ale výkon je řádově jinde. Konkurenti jako Samsung T9, WD Black P50 nebo Crucial X10 Pro sice nabízejí podobný výkon, ale SanDisk má navrch co do odolnosti, šifrování a především důvěryhodnosti značky v oblasti profesionálního úložiště. SanDisk Extreme Pro USB4 2TB není levný, ale za své peníze dostanete to nejlepší, co si dnes můžete ke svému Macu pořídit. Rychlost, bezpečnost, odolnost, kompaktní rozměry a to vše v elegantním balení s pětiletou zárukou.

Technické specifikace