Recenze EPICO UltraPack 2in1 5000mAh: Povinná výbava (nejen) každého cestovatele

Existují typy příslušenství, kterými je doslova zahlcen trh a člověka nechávají chladnými. Existují naštěstí ale i kousky, které jsou z hlediska svého pojetí zcela unikátní, dokáží vám usnadnit život a proto by neměly ve vaší výbavě chybět. A právě do druhé kategorie se řadí i hybrid nabíječky a powerbanky EPICO UltraPack 2in1 5000mAh. Právě ten nám totiž nedávno dorazil do redakce na vyzkoušení a jelikož již mám vše otestováno, je na čase vás s produktem seznámit.

Technické specifikace, zpracování a design

EPICO UltraPack 2in1 5000mAh je přesně tím typem příslušenství, které si zamilujete už při prvním použití – a možná ho pak nebudete chtít z cestovatelské výbavy nikdy vyřadit. Tělo powerbanky vyrobené z matného bílého plastu je příjemně kompaktní, lehké a navržené tak, aby se bez problémů vešlo do každého batohu i příruční tašky, natož pak kufru.

Největší předností tohoto gadgetu je jeho chytrý design 2v1, který umožňuje zařízení používat buď jako klasickou powerbanku, kdy máte k dispozici 5000mAh, nebo ho rovnou zapojit do zásuvky jako síťovou nabíječku. Oceníte i praktickou sadu výměnných zástrček – EU, UK, AU a integrovanou US variantu – díky které se UltraPack neztratí v žádné světové destinaci.

Nabíjení probíhá přes USB-C port nebo vestavěný USB-C kabel s výkonem až 20 W, přičemž oba výstupy můžete využívat současně. Nechybí ani LED displej, který vás přehledně informuje o zbývající kapacitě v případě, že využijete produkt coby powerbanku. Vzhledem k nabízeným možnostem a mobilnímu formátu jde o velmi povedený kousek, který si najde své místo jak v batohu cestovatele, tak v brašně každodenního cestovatele.

Testování

Ačkoliv je EPICO UltraPack 2in1 5000mAh produktem jako stvořeným pro cestovatele, musím říci, že i v domácích podmínkách dokáže rozhodně zaujmout. To proto, že s typově podobným produktem se hned tak nesetkáte, ba právě naopak. Kombinace nabíjecího adaptéru s powerbankou je totiž poměrně unikátní a ve světě příslušenství podobné produkty skoro nenajdete. A je to škoda! Funkčnost tohoto řešení je totiž opravdu super.

5000mAh ukrytých v kompaktním těle vám dává jistotu jednoho plného nabití iPhonu 16 Pro spolu s nabitím Apple Watch či třeba AirPods, což je za mě rozhodně fajn. Velmi kvituji i nasazení displeje, skrze který se dozvíte, jak na tom úroveň nabití powerbanky je, díky čemuž tak máte o všem dokonalý přehled a můžete si případně nabíjení vaší elektroniky lépe rozplánovat. Možnost nabíjet pomocí EPICO UltraPack 2in1 5000mAh coby klasickým adaptérem do zásuvky je pak za mě díky integrovanému USB-C kabelu naprostá fantazie. Přechodem novějších Apple produktů právě na tento port se vám totiž rázem otevírají dveře k opravdu širokému využití tohoto řešení.

Ocenit ale musím i integrovaný USB-C port, do kterého lze zapojit kabel a nabít přes něj třeba Apple Watch, další iPhone či vlastně cokoliv, čemu stačí „jen“ 20W. Ostatně, právě maximální nabíjecí výkon 20W, který se navíc musí dělit mezi oba porty v případě jejich využití, je za mě i jediným negativem celého produktu. Ne, že by se nejednalo o solidně rychlé nabíjení, ale pokud by člověk potřeboval přes adaptér rychle nabít třeba dva iPhony, už narazí na určité limity ve formě nižší rychlosti. Na druhou stranu, EPICO UltraPack 2in1 5000mAh si ani nehraje na to, že vám chce umožnit rychlé nabíjení, ale snaží se spíš nabíjení jako takové zpřístupnit a usnadnit, což se mu i daří.

Resumé

Hodnocení EPICO UltraPack 2in1 5000mAh je pro mě ve své podstatě naprosto jednoduchou záležitostí. Pokud jste cestovateli, jedná se přesně o ten typ produktu, který prostě chcete mít ve své cestovatelské výbavě, jelikož díky němu nebudete muset řešit adaptéry pro nejběžnější typy zásuvek ve světě. A vzhledem k tomu, že EPICO UltraPack 2in1 5000mAh nefunguje jen jako nabíječka, ale též jako powerbanka, využití je opravdu široké a všestranné. Nákupu se tedy rozhodně bát nemusíte, ba právě naopak!

