5 případů, kdy se Apple produkty úplně nevydařily

Magic Mouse 2: Krása, kterou nejde nabíjet

Na první pohled je Magic Mouse 2 malým designovým skvostem – hladká linie, žádné rušivé prvky, dotykový povrch, připomínající něco, co by mohlo být součástí sci-fi filmu. Realita používání je ale mnohem méně futuristická. Lightning port pro nabíjení je umístěný na spodní straně myši, takže při nabíjení myš jednoduše nejde používat. Tento nešťastný konstrukční prvek se stal terčem nekonečných vtipů a memů, a i téměř deset let po uvedení Magic Mouse 2 Apple tento designový lapsus nijak neopravil.