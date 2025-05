GTA VI trhá rekordy ještě před vydáním. Tohle je největší hra historie, tvrdí šéf Take-Two

Již nějakou dobu víme, že Grand Theft Auto VI bylo oficiálně odloženo na rok 2026. Společnost Take-Two Interactive, mateřská společnost Rockstar Games, oznámila odklad během hovoru týkajícího se finančních výsledků. Přestože se vedení firmy snažilo zpoždění prezentovat jako strategické rozhodnutí, akcie společnosti klesly o více než 8 %. Generální ředitel Take-Two Strauss Zelnick prohlásil, že více času je pro tak ambiciózní projekt skvělou investicí . „Věřím, že dát Rockstaru více času na tak přelomový titul je to nejlepší, co můžeme udělat,“ řekl Zelnick. GTA VI navíc označil za nejvíce očekávaný zábavní produkt všech dob.

Podle Zelnicka má GTA VI větší ambice a komplexnost než jakákoli hra, kterou kdy studio vydalo. Zelnick si je vědom obrovských očekávání a zdůraznil, že tým se soustředí výhradně na to, aby doručil další ohromující zážitek, který předčí očekávání hráčů. Take-Two připustilo, že odložení GTA VI výrazně ovlivnilo jejich finanční výhled, což se promítlo i do dalšího poklesu akcií před samotným hovorem ohledně finančních výsledků. I tak však vedení společnosti očekává úspěšný rok. Především díky připravovaným titulům jako Borderlands 4 a Mafia: The Old Country. Zelnick dodal, že značka GTA je měřítkem kvality nejen pro Take-Two, ale pro celé odvětví.