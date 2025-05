Epic Games rozdává zdarma hned dvě super hry pro PC! Už jste si je vyzvedli?

Pokud patříte mezi fanoušky videoher, zbystřete. Epic Games Store totiž nelení a i tento týden rozdává zdarma nové hry a to navíc opravdové chuťovky. Až do příštího čtvrtka si totiž můžete na PC stáhnout herní pecky Dead Island 2 a Happy Game, které vás zaručeně zabaví na dlouhé hodiny. Určitě tedy dejte těmto kouskům šanci – zařadit si je zdarma do vaší Epic Games Store knihovny totiž rozhodně stojí.

Dead Island 2

Dead Island 2 je akční zombie řežba zasazená do sluncem zalitého Los Angeles, které se změnilo v peklo na Zemi. Hráč se ujímá role jednoho z přeživších s unikátními schopnostmi a imunitem vůči infekci, což mu dává výhodu v boji proti hordám nemrtvých. Hlavní předností hry je brutální soubojový systém z pohledu první osoby, který klade důraz na fyzický kontakt – sekery, kladiva, mačety i improvizované zbraně působí realisticky a krvavě. Kromě toho nabízí Dead Island 2 bohatý arzenál úprav zbraní, takže si můžete vytvořit třeba elektrizující baseballovou raketu nebo ohnivou mačetu.

Hra staví na arkádové zábavě a nadsázce – nechybí černý humor, stylizované postavy ani přehnané animace smrti. Otevřené prostředí Los Angeles je rozdělené do několika oblastí, které můžete volně prozkoumávat, sbírat loot a plnit vedlejší úkoly. Každý typ zombie má jiné chování a slabiny, což vás nutí přizpůsobit strategii. RPG prvky jako vylepšování schopností a výběr aktivních karet dodávají hře hloubku. Dead Island 2 si nejlépe užijete v kooperaci s kamarády, ale i sólo dokáže bavit díky svižnému tempu a jednoduchému cíli: přežít a rozsekat všechno, co se hýbe. Pokud máte chuť na bezmyšlenkovitou akci s parádní atmosférou, Dead Island 2 vás rozhodně nezklame.

Dead Island 2 lze zdarma stáhnout zde

Happy Game

Happy Game je psychologický horor od českého studia Amanita Design, který se na první pohled tváří jako roztomilá pohádka, ale během pár minut vás přesvědčí, že jde o noční můru s děsivým podtextem. Hrajete za malého chlapce, který se ocitá v sérii podivných, temných snů plných groteskních postav, absurdních situací a zneklidňující hudby. Stylizace je výrazně ručně kreslená a na první pohled připomíná dětskou knížku, jenže každá animace, zvuk i barevná paleta jsou pečlivě navržené tak, aby vás mrazilo v zádech. Hra neobsahuje žádný text ani dialogy, příběh je vyprávěn čistě vizuálně a skrze symboliku, což umocňuje její snovou a znepokojivou atmosféru.

Hratelnost je jednoduchá, jde totiž o point-and-click adventuru, kde řešíte logické hádanky a posouváte se dál temným snem. Někdy však narazíte i na momenty, které jsou víc o trpělivosti a experimentování než o logice. Hudební doprovod od DVA dává hře výrazný audiovizuální charakter a přispívá k jejímu tísnivému vyznění. Happy Game není pro každého – svým stylem, tematikou a nelineárním pojetím dokáže být náročná na pochopení, ale právě v tom tkví její síla. Je to zážitek, který vás nenechá chladnými, a ačkoliv trvá jen pár hodin, zůstane s vámi dlouho po dohrání. Pokud vás baví netradiční hry, které se nebojí experimentovat a vyvolávat emoce, Happy Game je přesně to, co byste neměli minout.

Happy Game lze zdarma stáhnout zde