Pouzdro AirPods zničehonic pípá: Jak tento problém vyřešit?

Je tomu jen pár dní, co mi zničehonic začalo takřka při každém připojení k iPhone pravidelně pípat nabíjecí pouzdro mých AirPods 4. Toto pípání je doprovázené blikající zelenou diodou na přední straně pouzdra a co je poměrně zvláštní, nedá se jen tak utišit. Zpravidla totiž přestane samo s tím, že občas mi přijde, že rychleji ustane poté, co pouzdro přiblížím blíž k iPhone.

Když jsem se o můj problém dnes podělil při jednom z telefonátů s kolegou Romanem, překvapilo mě, že i on začal pípání pouzdra u AirPods pociťovat. Zvláštní je nicméně to, že jednak se u něj problém projevuje už zhruba dva týdny a jednak to, že má AirPods Pro 2. generace. Právě tento scénář tak víceméně vylučuje, že by bylo pípání chybou posledního updatu iOS a je poměrně pravděpodobné, že ani ve firmware AirPods nebude takříkajíc zakopán pes, jelikož v AirPods Pro 2 a AirPods 4 běží přeci jen něco trochu jiného.

Začal jsem tedy bádat po možném řešení, díky čemuž jsem narazil na poměrně rozsáhlé zahraniční diskuze, kde si jablíčkáři na pípající pouzdra AirPods též stěžují. Valná většina z nich pociťuje tento problém v kombinaci s AirPods Pro 2 s tím, že se pípání začalo objevovat evidentně již před mnoha měsíci a tedy se nejedná o nic nového. Nicméně o AirPods 4 v diskuzích zatím nebyla řeč. Zvláštní je, že přesnou příčinu nikdo neví, jelikož podpora Applu údajně na toto téma mlčí a ani servisy či Apple Story si nevědí rady. Existují sice „babské rady“, které dokáží pípání zamezit, nicméně zcela 100% funkční bohužel nejsou. Pokud ale problém trápí i vás, zkuste některou z následujících rad níže a s trochou štěstí vám pípání vyřeší.

Fotogalerie AirPods 4 ANC LsA 1 AirPods 4 ANC LsA 5 AirPods 4 ANC LsA 7 AirPods 4 ANC LsA 9 AirPods 4 ANC LsA 12 AirPods 4 ANC LsA 13 AirPods 4 ANC LsA 14 AirPods 4 ANC LsA 15 AirPods 4 ANC LsA 16 AirPods 4 ANC LsA 17 AirPods 4 ANC LsA 1 AirPods 4 ANC LsA 2 AirPods 4 ANC LsA 3 AirPods 4 ANC LsA 4 AirPods 4 ANC LsA 5 AirPods 4 ANC LsA 6 AirPods 4 ANC LsA 7 AirPods 4 ANC LsA 8 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 1 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 2 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 3 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 4 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 5 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 6 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 7 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 8 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 9 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 10 AirPods 3 vs AirPods 4 LsA 11 Vstoupit do galerie

Jak problém vyřešit?

1. Zkontrolujte nastavení Bluetooth

Otevřete nastavení Bluetooth na vašem zařízení. Odpojte AirPods a znovu je připojte. Ujistěte se, že jsou správně spárovány a připojeny.

2. Resetujte AirPods

Vložte AirPods do pouzdra a zavřete víko. Počkejte 30 sekund. Otevřete víko a podržte tlačítko na zadní straně pouzdra, dokud kontrolka nezačne blikat oranžově a poté bíle. Znovu spárujte AirPods s vaším zařízením.

3. Vypněte zvuky pouzdra

Na vašem iPhonu přejděte do Nastavení. Klepněte na název vašich AirPods. Vypněte možnost „Zvuky nabíjecího pouzdra“.

4. Odstraňte AirPods z aplikace Najít

Otevřete aplikaci Najít na vašem zařízení. Vyberte vaše AirPods a zvolte možnost „Odebrat toto zařízení“. Poté je znovu spárujte s vaším zařízením.

Jelikož se jedná o poměrně rozsáhlou záležitost, je zřejmě jen otázkou času, kdy se jí začne Apple aktivně zabývat a v ideálním případě přijde buď se softwarovým updatem, nebo alespoň vysvětlením, proč se tak děje a že se třeba jedná o očekávané chování produktu.