Microsoft Office 2021 Pro pouze za 27 €! Obří výprodej Microsoft softwarů přináší velké slevy

Toto je placené komerční sdělení. Redakce nenese odpovědnost za uvedené informace.

Komerční sdělení: Chcete utratit co nejméně, ale máte chuť se rozšoupnout? Výprodej Best Microsoft od společnosti Keysworlds je oficiálně spuštěn a je nabitý nabídkami napříč všemi kategoriemi digitálních klíčů a cenovými kategoriemi. Ať už upgradujete svou techniku, obnovujete počítač nebo nakupujete dárky, díky dodatečné 20% slevě je ten správný čas pořídit to, co potřebujete, za méně peněz. Nezapomeňte při placení použít exkluzivní propagační kód SKW20, abyste získali plnou slevu, jinak za licenční klíč zaplatíte více. Oblíbené položky se však brzy rychle stěhují, objednejte si je právě teď! Zde je rozpis toho, co najdete v jednotlivých cenových hladinách.



Po omezenou dobu si můžete pořídit Microsoft Office 2021 Pro za pouhých 32,99 € – neuvěřitelně výhodná cena za samostatnou licenci dostupnou pro Windows. Tato verze Office přichází s vylepšenými nástroji pro spolupráci a spoluautorství v reálném čase, podporou vysokého DPI a vylepšeným tmavým režimem pro moderní a efektivní uživatelské prostředí. Na rozdíl od měsíčních poplatků za předplatné, které vyžaduje Office365, platíte pouze jednou. Umožňuje také v případě potřeby pracovat offline, protože se nemusíte spoléhat na cloud jako modernější verze. Více možností, jako je verze pro 5 počítačů, dokonce může snížit jednotkovou cenu na 29,29 €. Pokud potřebujete Windows 11, je těžké překonat aktuální nabídku u společnosti Keysworlds. Licenci Windows 11 Pro můžete získat za pouhých 13,66 €. Pro potřeby podnikového rozsahu je zde Business Wholesale (nepotřebujete propagační kód), který vám navíc může ušetřit, například Office 2021 Pro za pouhých 27 € za klíč. Zásoby se snižují!

Slevy pro vás! (Slevový kód: SKW20)

Obří slevy na licence od Microsoftu jsou tu! (Slevový kód: SKW20)

Další softwarové nástroje v akci

Společnost Keysworlds, která je komplexní platformou, zajišťuje bezproblémové upgrady digitálního pracovního postupu s nepřetržitou zákaznickou podporou, hromadnými slevami pro podniky a okamžitým dodáním. Ať už jste jednotlivec nebo řídíte tým, společnost Keysworlds vám poskytne důvěryhodný software, který optimalizuje efektivitu bez ohrožení bezpečnosti nebo rozpočtu. Čerstvé produkty přicházejí pravidelně spolu s exkluzivními časově omezenými nabídkami! Pokud jste v Keysworlds noví, zaregistrujte se zdarma a odemkněte bezkonkurenční nabídky! Zůstaňte na stránkách Keysworlds, abyste nikdy nepropásli žádnou příležitost ke slevě!

Kontakt na Keysworlds: support@keysworlds.com

