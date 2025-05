Apple Watch 10 aneb ideální parťák (nejen) pro vaše letní dobrodružství

Komerční sdělení: Slunce, voda, pohyb. To je kombinace, na kterou se těší většina z nás po dlouhé zimě, která bohužel doznívá i teď v květnu. A právě s příchodem teplejšího počasí a potažmo později i letní sezóny přichází ideální čas nejen na plavky, ale také na chytré hodinky, které vám nabídnou víc než jen sledování času nebo notifikací ze sociálních sítí. Řeč je o Apple Watch Series 10, které nabízí funkce, díky nimž budou vaším dokonalým společníkem i při koupání, šnorchlování nebo dovádění u vody.

Jednou z velmi zajímavých funkcí, které Apple do Series 10 nasadil, je snímač teploty vody, díky kterému nově dokážou měřit teplotu okolní vody v reálném čase. Ve výsledku tak máte okamžitý přehled o tom, do čeho se chystáte skočit či v jaké teplotě zrovna plavete. Už žádné váhání, jestli je voda „tak akorát“, Apple Watch 10 vám to díky senzoru řeknou přesně. Tato funkce se navíc skvěle hodí i při sledování regenerace po sportovním výkonu, kdy se stále častěji využívají studené koupele.

Kromě teploty je tu ale ještě jedna klíčová novinka, která dokáží ozvláštnit vodní radovánky – konkrétně integrovaný hloubkoměr. Pokud se rádi potápíte, šnorchlujete nebo jen zkoumáte podvodní svět, nový senzor vám poskytne přesné údaje o tom, jak hluboko jste se právě ponořili. V kombinaci s odolností vůči vodě až do 50 metrů tak Apple Watch 10 rozšiřují své využití o další sportovní disciplínu, a to ve stylu, na jaký jsme u Applu zvyklí, tedy elegantně, přesně a intuitivně.

A když už mluvíme o letní aktivitě, všechny tyto funkce jsou samozřejmě propojené s aplikací Zdraví i se záznamem tréninků. Ať už tedy jdete zaplavat pár bazénů nebo strávíte hodinu pod hladinou v moři, vaše Apple Watch vám změří každý metr, každou sekundu a teplotu vody k tomu. Pokud tedy plánujete letošní léto trávit aktivně a chcete mít po ruce (doslova) spolehlivého parťáka, Apple Watch Series 10 jsou připraveny skočit do vody s vámi. Doslova.

Apple Watch Series 10 lze zakoupit například zde