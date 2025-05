Apple chystá iPhone snů. Již brzy dorazí model s nulovými rámečky kolem displeje

Když Apple v roce 2017 představil iPhone X, přepsal jím dosavadní pravidla mobilního světa. Zmizelo domovské tlačítko, přišlo Face ID, tenké rámečky a zbrusu nová ovládací gesta. A jak se zdá, v Cupertinu chystají další velký skok a to přímo na oslavu 20. narozenin iPhonu, která připadá na příští rok. O výročním iPhone hovoří v posledních týdnech čím dál tím větší množství informací, které nyní doplnil spolehlivý zdroj z Jižní Koreji.

Podle jihokorejského portálu ETNews konkrétně Apple plánuje v roce 2027 uvést zcela bezrámečkový iPhone s displejem zakřiveným na všech čtyřech stranách, tedy nejen vlevo a vpravo, jak to známe třeba z některých Androidů, ale i nahoře a dole. Výsledkem má být naprosto plynulý vizuální zážitek bez jakýchkoli okrajů.

Na vývoji nového panelu mají spolupracovat Samsung a LG, kteří pro Apple dodávají OLED displeje už nyní. Zároveň se pracuje na nové generaci řídicích čipů, které budou vyráběny modernějším 16nm FinFET procesem. Tato změna by měla přinést nižší spotřebu energie, což se bude hodit, pokud Apple skutečně nasadí tenčí těla a výkonnější AI funkce.

Aby mohl displej opravdu pokrývat celý předek, Apple musí vyřešit i několik technických výzev, například umístění přední kamery, Face ID a sluchátka pod displej. První obrysy jsou ale už venku. Jak psal už dříve Bloomberg i The Information, příští rok má iPhone 18 Pro dostat Face ID skryté pod displej a zůstat má jen malý průstřel pro kameru. První generace těchto technologií už existují třeba u některých telefonů od ZTE nebo Samsungu, Apple ale podle všeho čeká, až bude obrazová kvalita opravdu bez kompromisů.

Otázkou zůstává i odolnost. Displej zakřivený po všech stranách bude náchylnější k poškození a bude si vyžadovat zcela nové řešení pro rozpoznávání nechtěných dotyků. Apple bude muset přepracovat i systém gest a ovládání, protože zmizí tradiční místo pro „odpočinek“ prstů. Pokud se aleApplu podaří tuhle technickou výzvu zvládnout, máme se v roce 2027 opravdu na co těšit. Bezrámový iPhone zcela obalený displejem by mohl být největší designovou změnou od dob iPhonu X. A jako připomínka dvaceti let jedné z nejikoničtějších věcí, které kdy Apple vytvořil, to dává perfektní smysl.