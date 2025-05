iOS 19 možná přinese chytřejší Kalendář! Naznačil to čerstvý krok Apple

iOS 19 možná přinese chytřejší Kalendář. Apple koupil AI startup Routine a jeho technologie by mohly zjednodušit plánování i správu úkolů.

Fotogalerie iOS 19 koncept 2025-05-04 v 21.18.43 iOS 19 koncept 2025-05-04 v 21.18.55 iOS 19 koncept 2025-05-04 v 21.19.04 iOS 19 koncept 2025-05-04 v 21.19.13 iOS 19 koncept 2025-05-04 v 21.19.20 iOS 19 koncept 2025-05-04 v 21.19.28 iOS 19 koncept 2025-05-04 v 21.19.40 iOS 19 koncept 2025-05-04 v 21.19.50 iOS 19 koncept 2025-05-04 v 21.19.57 iOS 19 koncept 2025-05-04 v 21.20.04 iOS 19 koncept 2025-05-04 v 21.20.11 iOS 19 koncept 2025-05-04 v 21.20.21 iOS 19 koncept 2025-05-04 v 21.20.31 iOS 19 koncept 2025-05-04 v 21.20.39 iOS 19 koncept 2025-05-04 v 21.20.47 iOS 19 koncept 2025-05-04 v 21.20.54 iOS 19 koncept 2025-05-04 v 21.21.06 iOS 19 koncept 2025-05-06 v 14.01.20 Vstoupit do galerie

Apple podle všeho připravuje výrazné vylepšení aplikace Kalendář. Naznačuje to akvizice startupu Routine, který se specializuje na plánování a správu času za pomoci umělé inteligence. Právě tento nástroj by mohl být základem pro nové funkce v rámci Apple Intelligence.

Co Routine umí?

Routine nabízí chytré plánování schůzek, automatické vytváření úkolů na základě obsahu e-mailů a virtuální asistentku pro řízení každodenního režimu. Část těchto funkcí by mohla být integrována přímo do systému iOS – konkrétně do aplikací Kalendář nebo Připomínky.

Podle dostupných informací Apple Routine koupil už před několika měsíci, ale samotná transakce nebyla veřejně oznámena. Nyní se však objevují náznaky, že Apple testuje nové funkce právě ve spojení s iOS 19, jehož představení se očekává 9. června na WWDC 2025.

Apple Intelligence se hlásí o slovo

Apple už dříve uvedl, že iOS 19 bude klást větší důraz na praktické využití umělé inteligence. Nepůjde ale o chatboty – spíš o funkce, které usnadní každodenní práci napříč aplikacemi. Cílem je zjednodušení a automatizace rutinních úkolů.

Pokud se technologie Routine skutečně do systému dostanou, Kalendář by se mohl proměnit z pasivního nástroje v chytrého asistenta, který aktivně pomáhá řídit denní agendu.