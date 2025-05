iOS 19 má přinést revoluci ve výdrži baterie, Apple sází na umělou inteligenci

Apple se u iOS 19 chystá udělat další významný krok vpřed, co se výdrže baterie týká. Podle nejnovějších informací se totiž ve vývoji systému zaměřuje na výrazné prodloužení výdrže baterie a to nejen pomocí optimalizace, ale i s využitím pokročilé umělé inteligence. Základní myšlenka je jednoduchá, ale efektivní. iOS 19 se naučí, jak telefon běžně používáte, a podle toho bude chytře upravovat výkon a chování systému tak, aby se šetřila energie. Apple k tomu využívá algoritmy strojového učení, které v reálném čase analyzují zvyky uživatele jako jsou informace o tom, kdy nabíjíte, kdy používáte náročné aplikace, kdy telefon odkládáte nebo kdy fotíte a tak podobně.

Cílem je minimalizovat zbytečné procesy na pozadí, které často vytěžují baterii i v době, kdy telefon prakticky nic nedělá. A pokud vše dopadne podle plánu, mohli bychom se u iOS 19 dočkat opravdu výrazného zlepšení výdrže na jedno nabití. To navíc bez nutnosti snižovat výkon zařízení takovým způsobem, aby to uživatel jakkoli pocítil.

Apple v posledních letech stále častěji mluví o efektivnější správě energie napříč celým ekosystémem. S iOS 19 má přijít celá sada nových nástrojů, které pomohou zamezit zbytečnému plýtvání výkonem i energií. To vše by mělo probíhat zcela automaticky a bez vlivu na uživatelský zážitek. Jinými slovy, iPhone by měl vydržet déle, ale stále zůstat stejně rychlý, jak jsme zvyklí.

I když to všechno zní slibně, objevují se i určité pochybnosti. Část uživatelů se totiž obává, že nové funkce budou optimalizované primárně pro novější iPhony a u starších modelů se může zhoršit výkon nebo nebude nový systém vůbec dostupný. To ostatně není v historii iOS úplně výjimečné. Apple zatím detaily o kompatibilitě oficiálně nezveřejnil, ale podle neoficiálních zdrojů by měl iOS 19 podporovat většinu modelů, na které běží i iOS 18. Přesné informace se však dozvíme až během červnové konference WWDC 2025, kde Apple nový systém tradičně představuje.