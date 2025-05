iPhone 17 Air má v extrémně tenkém těle ukrývat také extrémně nízkou výdrž baterie

iPhone 17 Air, který má být představen na podzim letošního roku, má být nejtenčím iPhonem všech dob. Zní to lákavě, ale ultraštíhlé tělo si podle všeho vybere daň na jednom z nejdůležitějších parametrů dnešních smartphonů, výdrži baterie. Podle investigativního reportéra Wayna Ma z The Information ukazují interní testy Applu, že pouze 60 až 70 % uživatelů iPhonu 17 Air zvládne s telefonem celý den na jedno nabití. Pro srovnání, u většiny současných modelů se tento ukazatel pohybuje mezi 80 a 90 %. Důvodem má být právě extrémně tenké tělo, které omezuje prostor pro baterii.

Podle známého analytika Ming-Chi Kua bude iPhone 17 Air v nejtenčím místě měřit pouhých 5,5 mm, což je výrazně méně než iPhone 15 Pro (8,25 mm). Vyvýšený kamerový modul však zůstane a dokonce bude pravděpodobně ještě výraznější. Aby Apple kompenzoval nižší výdrž, údajně chystá návrat ke známým doplňkům v podobě battery case. Ty naposledy představil pro iPhone 11, následované MagSafe Battery Packem pro iPhone 12 a novější. Pro iPhone 17 Air má být k dispozici nový typ pouzdra, který bude využívat USB-C port. Tato strategie by mohla potěšit power-usery, kteří telefon používají celý den intenzivně, ale zároveň vyvolává otázku, zda není tenká konstrukce příliš vysoká daň za nízkou výdrž baterie.

Na druhou stranu Mark Gurman z Bloombergu v březnu uvedl, že výdrž baterie bude srovnatelná se současnými iPhony. Apple podle něj provedl významné hardwarové i softwarové optimalizace, které mají kompenzovat menší baterii. Bohužel však neuvedl o co konkrétně by se mělo jednat. Pokud by to navíc byla pravda, pak by zřejmě Apple dokázal významně prodloužit výdrž klasických iPhonů.

Ostatní leakeři však uvedli, že by měl iPhone 17 Air využít vyšší husottu baterie, než jakou Apple používá u klasických modelů, nový energeticky úsporný modem Apple C1 a díky absenci ultraširokoúhlého objektivu bude i v modulu pro fotoaparát dodatečné místo na baterii. Uvidíme tedy, zda se Applu podaří dostat stejnou výdrž baterie, kterou máme v současných iPhonech také do iPhone 17 Air.