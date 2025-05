Apple TV+ již brzy přivítá tři velké novinky!

Apple TV+ představí nové tituly Murderbot, Fountain of Youth a Stick. Sci-fi, dobrodružství i komedie dorazí v květnu a červnu přímo na streamovací službu.

Apple TV+ letos nezpomaluje a naopak začíná pořádně tlačit do obsahu. Po úspěchu seriálů jako Severance nebo Your Friends & Neighbors přichází další silná trojice titulů. Do nabídky míří sci-fi série Murderbot, dobrodružný film Fountain of Youth a sportovní komedie Stick.

Murderbot – ironický sci-fi hit s potenciálem série

Už 16. května se na Apple TV+ objeví první dvě epizody seriálu Murderbot, kde hlavní roli ztvárnil Alexander Skarsgård. Děj vychází z knihy Martha Wellse a sleduje bezpečnostního robota, který se sarkasmem sobě vlastním plní nebezpečné mise, zatímco tajně sleduje futuristické telenovely. První sezóna vychází z úvodního dílu knižní série All Systems Red a slibuje kombinaci napětí a černého humoru.

Fountain of Youth – sourozenecká honba za nesmrtelností

Další novinkou je film Fountain of Youth, který dorazí 23. května. V hlavních rolích se představí John Krasinski a Natalie Portman. Příběh dvou sourozenců, kteří se vydají na dobrodružnou výpravu za legendární Fontánou mládí, režíruje Guy Ritchie. Zajímavé je, že film nebude vůbec uveden do kin – premiéra proběhne výhradně na Apple TV+.

Stick – nová feel-good komedie s Owenem Wilsonem

Na 4. června je naplánována premiéra seriálu Stick. Populární herec Owen Wilson zde hraje bývalého golfistu, který po sérii životních nezdarů sází na nadějného teenagera s výjimečným talentem. Jde o sportovní komedii s atmosférou podobnou seriálu Ted Lasso. Na úvod budou dostupné tři epizody, další budou vycházet každý týden.