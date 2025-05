Apple chystá chytré sdílení Wi-Fi i v hotelech a vlacích

Apple se podle nové zprávy agentury Bloomberg chystá rozšířit funkci sdílení Wi-Fi připojení i na tzv. captive sítě, tedy ty, které najdeme v hotelech, kavárnách, vlacích nebo na letištích. Jde o významný posun v pohodlí používání více Apple zařízení v cestovatelském a firemním prostředí. Už od iOS 11 a macOS High Sierra je možné automaticky sdílet Wi-Fi hesla mezi zařízeními v rámci Apple ekosystému. Například: přihlásíte se na iPhonu a váš iPad nebo Mac se připojí automaticky, bez nutnosti opětovného zadávání hesla.

Uživatelé si také mohou hesla mezi dvěma iPhony navzájem poslat jednoduchým potvrzením – stačí být v blízkosti. Tato funkce ale doposud nefungovala v tzv. captive sítích, tedy v těch, které vyžadují přihlášení přes webový portál, jméno a heslo, nebo dokonce hotelové číslo pokoje. Podle Bloombergu teď Apple pracuje na systému, který umožní přihlášení do těchto sítí pouze jednou a ostatní zařízení už přístup převezmou automaticky. To by znamenalo obrovskou úlevu zejména pro uživatele cestující s více zařízeními: iPhone, iPad, MacBook i Apple Watch. Například: přihlásíte se v hotelu do Wi-Fi přes iPhone → Mac a iPad se připojí automaticky, bez nutnosti znovu procházet přihlašovací portál.

Zatím není jasné zda půjde hesla sdílet mezi uživateli, nebo jen v rámci jednoho Apple ID. Jasné není ani to jak se bude řešit situace, kdy hotel omezuje počet zařízení na jednoho hosta (osobně jsem se s takovým hotelem nikdy nesetkal, ale věřím, že existují) a zda Apple nabídne i přehled zařízení připojených přes jedno přihlášení. Apple zatím žádné oficiální datum nezveřejnil. Vzhledem k zaměření na iOS 18 a nové AI funkce, se ale očekává, že tato funkce bude představena buď na WWDC 2025, nebo v některé z příštích verzí iOS 18.