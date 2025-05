Apple opět ustoupil ekologii, ikonické nálepky na Gift Card již nenajdete

Apple v tichosti představil novou verzi svých dárkových karet Apple Gift Card, které se postupně dostávají do dalších a dalších zemí. Jako první na ně upozornili uživatelé v Japonsku, kde jsou dostupné v prodejnách jako Seven-Eleven nebo Lawson. Zásadní změnou je, že karty již neobsahují ikonickou Apple samolepku, která byla dříve jejich součástí. Ta se stala oblíbeným sběratelským artiklem a poté, co Apple přestal ke svým produktům přibalovat samolepky to byla jediná šance, jak nálepku získat. Apple navíc vydával obrovské množství designů, což je dělalo ještě atraktivnější.

Nové Apple Gift Cards mají místo tradiční samolepky jednoduchý papírový design s vytištěným aktivačním kódem na přední straně. K dispozici jsou i nadále pevně dané částky i takzvané variabilní karty, u kterých si zákazník může nastavit vlastní částku na kterou je karta dobita. Karty lze využít jak v App Store, tak v Apple Store a to na nákup aplikací, zařízení, doplňků nebo předplatného služeb jako iCloud, Apple Music či Apple TV+. Podle dostupných informací je změna součástí iniciativy Apple 2030, jejímž cílem je stát se uhlíkově neutrální firmou do roku 2030. Odstranění samolepky a změna obalu představují krok směrem k nižší spotřebě materiálů a vyšší recyklovatelnosti.

Tento drobný krok symbolicky ukazuje, že Apple neváhá měnit ani dlouholeté designové detaily, pokud jde o ekologii. Připomeňme, že podobné změny se týkaly i obalů iPhonů, nabíječek nebo dokumentace v balení. Zatím je tato změna potvrzena pro japonský trh, ale je velmi pravděpodobné, že se nový typ Apple Gift Card brzy rozšíří i do Evropy a USA. Pokud se chystáte zakoupit dárkovou kartu, ať už pro sebe nebo pro někoho jiného, pravděpodobně už brzy nedostanete stylovou samolepku s logem Applu jako dřív.