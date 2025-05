Mexiko žaluje Google, chce zpět Mexický záliv v Google Maps

Mexický záliv se bude jmenovat Americký záliv, protože jsme lepší země než oni, uvedl Donald Trump a nechal záliv přejmenovat. Technologický gigant Google kvůli tomu nyní čelí žalobě od vlády Mexika, která reaguje na nedávnou změnu názvu jedné z nejvýznamnějších vodních ploch světa na Google Maps. Zatímco dříve se v mapách všem uživatelům zobrazoval Mexický záliv, nyní je americkým uživatelům označen jako Americký záliv (American Gulf). Mexiko označuje tento krok za politicky motivovaný zásah do geografických názvů a vyzývá Google k nápravě.

Kontroverzní přejmenování má původ v exekutivním příkazu Donalda Trumpa, který vydal ihned po svém návratu do prezidentského úřadu v lednu 2025. „Většinu práce tam děláme my, je to naše,“ uvedl Trump na adresu zálivu, který sdílí Spojené státy, Mexiko a Kuba. Na jeho rozhodnutí následně reagovala i americká Sněmovna reprezentantů, která schválila zákon potvrzující přejmenování. Pokud jej schválí i Senát, budou americké federální úřady povinny používat nový název. Vztahovat by se však měl výhradně na území USA.

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová na páteční tiskové konferenci oznámila, že země podává na Google oficiální žalobu. Podle ní firma porušila mezinárodní zvyklosti a nerespektovala teritoriální hranice, protože v mapách změnila označení celého zálivu, nejen jeho americké části. „Spojené státy nemají pravomoc přejmenovat celé moře. Google ale tento výklad přijal a tím zasáhl do naší suverenity,“ uvedla prezidentka.

Společnost Google se brání s tím, že názvy geografických lokalit přizpůsobuje rozhodnutím jednotlivých vlád, a poukazuje na precedens v případě Krymu, který se ruským uživatelům zobrazuje jako součást Ruské federace, zatímco ve zbytku světa je vyznačen jako ukrajinské nebo sporné území. Tento spor může otevřít precedens, který ovlivní chování technologických firem vůči mezinárodně citlivým lokalitám. Pokud by Mexiko ve sporu uspělo, bude muset Google najít nový standard, který nebude upřednostňovat rozhodnutí jednotlivých vlád na úkor mezinárodního konsenzu. Zůstává otázkou, zda se tento model přizpůsobení bude týkat i dalších služeb, jako jsou Apple Maps, Bing Maps nebo OpenStreetMap.