LEGO i UNO: 5 nových her, které v červnu dorazí do Apple Arcade

Již 5. června se Apple Arcade rozroste o pět nových titulů včetně UNO: Arcade Edition a cenami ověnčeného hitu WHAT THE CAR? pro Apple Vision Pro

Apple Arcade se příští měsíc rozroste o pět nových titulů a řadu zajímavých aktualizací stávajících hitů, které nabídnou pohodlný zážitek a moře zábavy zcela bez reklam a nákupů v aplikaci. Již 5. června se hráči mohou těšit na novinky včetně UNO: Arcade Edition, oficiální předělávky jedné z vůbec nejoblíbenějších karetních her na světě, LEGO Hill Climb Adventures+, kde se snoubí ikonické LEGO světy a fyzika jízdy typická pro sérii Hill Climb Racing, milé klikací adventury Lost in Play+, klasické 3D hříčky Helix Jump+ a vtipné závodní hry WHAT THE CAR?, která bude nově k dispozici ve zbrusu nové verzi pro Apple Vision Pro.

Nové aktualizace se dočkal také titul Crayola Create and Play+, kde se hráči budou moct od 26. června zúčastnit speciální události s medvídkem Paddingtonem, dále pak Skate City: New York, kde se hráči budou moct od 22. května prohánět po ulicích Queensu, a v neposlední řadě také NBA 2K25 Arcade Edition, kam 8. května do režimu Greatest dorazí samotný Shaquille O’Neal.

Na Apple Arcade je k dispozici přes 200 titulů pro iPhone, iPad, Mac, Apple TV a Apple Vision Pro.

UNO: Arcade Edition z dílny vývojáře Mattel163

UNO: Arcade Edition nabídne barevné grafické zpracování, zábavnou hratelnost exkluzivní pro Apple Arcade a celou řadu způsobů, jak si mohou fanoušci užít svou oblíbenou karetní hru. Hráči si mohou odpočinout u sólo her s klasickými pravidly nebo vyzkoušet zbrusu nový režim s vlastními pravidly, kde si budete vyměňovat karty se soupeři, přehazovat se a mnohem víc. Díky třem herním módům (Rychlá hra, Vlastní hra, Hra pro jednoho hráče) a bohatým možnostem přizpůsobení, které zahrnují odemykatelné rámečky, speciální efekty a emotikony, bude každá další hra stejně zábavná jako ta předchozí. Ať už se chystáte hrát sami nebo s rodinou a přáteli, UNO: Arcade Edition vám vždy nabídne pořádnou porci zábavy.

WHAT THE CAR? od vývojářského týmu Triband

Závodní dobrodružství k popukání od nezávislého vývojáře Triband vás vezme na výlet do zcela nové dimenze. Prostřednictvím chodícího televizního portálu a nastavitelného volantu budou hráči využívat své ruce – jako by drželi skutečný volant – a ovládat netradiční závodní auto s neustále se měnícími prvky, jako jsou nohy, křídla, nebo dokonce rýma. Legrační hratelnostní prvky vystupují díky prostorové technologii z obrazovky a dodávají tak jednotlivým závodům na netradičnosti.

LEGO Hill Climb Adventures+ z dílny vývojáře Fingersoft

LEGO Hill Climb Adventures+ zve hráče na velkolepé dobrodružství, kde se snoubí kreativní kouzlo stavebnice LEGO s divokou fyzikou jízdy typickou pro sérii Hill Climb Racing. Hráči budou moct závodit, objevovat a stavět v celé řadě dynamických lokací – od prosluněného venkova až po vysoké hory a děsivé hlubiny. Hráči se mohou těšit na dobře známé LEGO minifigurky, vylepšovatelná vozidla s jedinečným vybavením a skrytá překvapení na každém kroku – zkrátka ideální kombinace objevování, strategie a akce.

Lost in Play+ od Happy Juice Games a Snapbreak Games

Vítěz ocenění App Store Award v kategorii hra roku pro iPad za rok 2023 vás zavede na cestu dětskou představivostí plnou promyšlených hádanek a barevných postaviček. Hráči budou pomáhat dvěma sourozencům najít cestu domů, během čehož budou muset prozkoumávat čarovné lesy, vyzrát nad podivnými skřítky a kamarádit se s magickými tvory. Dobrodružství je navíc plné chytrých hádanek, miniher a překvapení jako z říše snů. Klikací adventura Lost in Play+ je roztomilý interaktivní animovaný film bez dialogů a s ručně malovanými animacemi, ve kterém ožívá fantazie a zvídavost.

Helix Jump+ od Voodoo a Orbital Knight

Helix Jump+ je 3D arkádová klasika, která definovala celý žánr. Nově se dočkala zbrusu nové verze exkluzivně pro Apple Arcade – s přepracovanou haptikou, vylepšenými vizuálními efekty, exkluzivními odemykatelnými skiny a navíc zcela bez reklam a přerušení. Hráči budou mít za úkol provést skákající míč skrz živé, točící se šroubovicové věže, což otestuje jejich přesnost a rytmus a schopnost přesně načasovat pády, vyhnout se nástrahám a prorážet plošiny.

Vedle zbrusu nových titulů se předplatitelé Apple Arcade mohou těšit také na pravidelné aktualizace svých oblíbených titulů.

Počínaje 26. červnem se můžete připojit k medvídku Paddingtonovi a účastnit se speciální letní události, která bude zahrnovat týdenní interaktivní úkol plný roztomilých a barevných dobrodružství, neotřelých hratelnostních prvků a nezapomenutelných momentů s medvídkem Paddingtonem ve hře Crayola Create and Play+ od Red Games Co.

Od 22. května se hráči Skate City: New York od vývojáře Agens a vydavatele Snowman budou moct vydat do ulic Queensu a plnit více než 20 různých cílů v rámci volné jízdy..

Již 8. května bude v režimu Greatest v rámci NBA 2K25 Arcade Edition od 2K k dispozici legendární Shaquille O’Neal.

Nových aktualizací se tento měsíc dočkají i další populární tituly, jako je Hello Kitty Island Adventure, Shovel Knight Dig, Katamari Damacy Rolling LIVE, Angry Birds Reloaded, puffies., Grindstone, Fruit Ninja Classic+, Space Invaders Infinity Gene Evolve a další.