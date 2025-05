Tyto hry pro Mac stáhnete tento týden výjimečně zdarma

< >

Luna and the See je ručně kreslená point-and-click adventura zasazená do Amsterdamu 17. století, která hráče zavede do světa plného tajemství, emocí a naděje. V roli Luny, mladé dívky přežívající na ulici, budete řešit hádanky, objevovat město a vydávat se na dojemnou cestu za nalezením jejího otce. Hra nabízí nejen vizuálně působivé zpracování, ale i silný příběh o laskavosti, odolnosti a vztahu člověka k moři. Luna and the See dojímá i inspiruje, a to díky své jedinečné atmosféře a hlubokému lidskému poselství.