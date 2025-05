5 tipů a triků pro Messenger, které rozhodně musíte znát!

Chcete-li ztlumit notifikace u konkrétní konverzace na Messengeru, protože vás například neustále někdo obtěžuje nebo se v dané skupině neustále něco děje, postupujte následovně. Nejprve otevřete aplikaci Messenger a přejděte do konverzace, kterou chcete ztlumit. Poté klepněte na jméno uživatele nebo název skupiny, které se konverzace týká. Pod profilovou fotografií uvidíte ikonu zvonečku s textem „Ztišit“. Klepněte na tuto ikonu a vyberte si, na jak dlouho chcete notifikace ztlumit. K dispozici jsou různé možnosti, od 15 minut až po trvalé ztlumení.

Skupinové konverzace

Plánujete výlet, oslavu nebo večírek? Pak by se vám mohla hodit možnost vytvořit skupinovou konverzaci. Pozvěte do ní všechny své přátele a rodinu a komunikujte s nimi najednou. Ve skupinové konverzaci můžete samozřejmě také měnit přezdívky, posílat samolepky, gify a mnoho dalšího. Pro vytvoření skupinové konverzace klepněte vpravo nahoře na ikonu tužky a papíru a poté klepněte na „Vytvořit novou skupinu“. Vyhledejte uživatele, které chcete do konverzace přidat, zaškrtněte je a odešlete první zprávu.