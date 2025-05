Recenze Polaroid Hi·Print: Tiskněte fotografie přímo z vašeho smartphone

Věnovat babičce album fotografií jejího vnoučka nebylo nikdy snadnější. Stačí si je vytisknotu doma, přímo z vašeho smartphone. Využít k tomu můžete Polaroid Hi·Print, což je termosublimační tiskárna, která vám umožní přímo z vašeho smartphone tisknout fotografie ve špičkové kvalitě ve velikosti 4×6″, tedy 10×15 centimetrů. Jedná se o fotografie svou velikostí ideální do alba, rámečku nebo klidně na lednici, kde budou držet díky možnosti udělat z nich nálepku. Pokud tedy toužíte po tom se na fotografie nedívat jen na displeji, ale mít je také ve fyzické podobě, pak by vás následující recenze Polaroid Hi·Print.

Na rozdíl od papírů, které používá například Leica Sofort 2, jenž sami o sobě dokáží vykreslit fotografii, je v případě Polaroidu potřeba jak speciální papír, tak Cartridge, která na něj tiskne. Ty jsou součástí balení společně s papírem a cena za fotografii je tak konečná, protože vždy když si koupíte papír, dostanete k němu také cartridge. Na rozdíl od fotografií, které vznikají skutečně jen nasvícením na speciální papír, zde dochází ke skutečnému tisku, což samozřejmě odpovídá kvalitě. Ta je prakticky stejná, jako když si fotografii necháte vyvolat ve fotolabu. Pokud si koupíte velké balení papíru pro tisk tedy takzvané Polaroid Hi-Print 4×6 Paper Cartridge, což znamená 60 nebo dokonce 80 kusů, dostanete se za na cenu okolo 15 korun za jednu fotografii. To není vzhledem ke kvalitě a velikosti fotografií vůbec špatná cena. Samotnou tiskárnu pak včetně 80 snímků koupíte za 4500Kč, což je cena, za kterou si ji můžete pořídit i v případě, že neplánujete tisknout desítky snímků denně a bude to pro vás spíše hračka, kterou vytáhnete jednou za čas.

Co je super je jednoduchost používání. Tiskárnu zvládnete sestavit během pár vteřin i bez návodu. Vše je velmi intuitivní a stačí zasunout cartridge a připojit držák na papír, který naplníte papírem. Následně tiskárnu zapnete, připojíte přes Bluetooth k telefonu ať už s iOS nebo Androidem a můžete se pustit do tisku. Ten je poměrně zábavný, protože tiskárna tiskne jednotlivé barevné vrstvy. Během tisku tedy několikrát projede papír tiskárnou. Začne žlutou, následuje purpurová a nakonec azurová a poté již vyjede obrázek v podstatě ve finální podobně s tím, že ještě jednou projede tiskárnou, aby na něm vytvořila ochranný film proti otiskům prstů. Jakmile z tiskárny vyjede papír zcela, máte finální verzi fotografii a můžete na ni sahat bez obav, že byste ji ohmatali nebo na ni nechali otisky prstů. Tisk fotografie trvá zhruba jednu minutu. Kvalita rozlišení tisku je 640×480 dpi. Fotopapíry od Polaroidu navíc mají lepící zadní stranu a tak celá fotografie funguje také jako nálepka v případě, že ji tak chcete použít. Samozřejmě ale nemusíte.

Tisk probíhá přes aplikaci Polaroid Hi-Print. V té najdete kromě informací o tiskárně a možnosti samotného tisku také v podstatě nekonečné možnosti úprav a vylepšení vašich fotografií. Od možností přidat rámečky, nápisy, nálepky, smajlíky, přes možnost různých filtrů, automatického vylpešení až po možnost detailních úprav věcí jako je saturace, vyvážení bílé, odstínů a všeho na co si jen vzpomenete. Kreativitě se v tomto případě rozhodně meze nekladou a vy si tak můžete fotografii přizpůsobit přesně vašim představám.

Jediné co mi na tiskárně trošku vadí je její velikost. Díky ní a díky nutnosti používat dodávaný adaptér se z ní totiž stává spíše příslušenství, které máte doma v pracovně, než něco, co můžete vzít na nějakou party a kamarádům tisknout fotky ať jste kdekoli. Chápu, že to většině lidem bude připadat logické, ovšem pro mě byl Polaroid vždy synonymem svobody, volnosti a možnosti vytisknout si fotku kdykoli a kdekoli. Pokud však hledáte tiskárnu na doma, která bude tisknout fotografie ve špičkové kvalitě, pak jste ji právě našli a navíc za super cenu. Kvalita tisku je opravdu na špičkové úrovni srovnatelné s fotolabem. Cena je příznivá, i když zde musí posoudit každý sám, kolik mu přijde hodně a kolik málo za vytisklou fotografii. Tiskárna je malá a nezabírá vám na stole příliš místa. Pokud máte děti nebo chcete čas od času dát příbuzným vytisknout nějaké ty fotky na památku, pak je to rozhodně perfektní hračka.

