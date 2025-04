WhatsApp přidává novou ochranu soukromí. Z chatů se teď nic nedostane ven

Komunikační aplikace WhatsApp, která dlouhodobě sází na vysoký standard soukromí, posouvá své možnosti ochrany osobních údajů zase o kus dál. Nově totiž přichází s funkcí „pokročilá ochrana soukromí v chatu“, která cílí především na citlivější konverzace – ať už ve dvou, nebo ve skupinách. A i když na první pohled působí nenápadně, v praxi dokáže přinést klid do mnoha situací.

WhatsApp se již roky opírá o koncové šifrování, díky kterému mohou zprávy číst skutečně jen jejich odesílatelé a příjemci. Služba ale ví, že dnešní doba vyžaduje komplexnější přístup, a proto do aplikace průběžně přidává nové vrstvy zabezpečení – ať už jde o automatické mizení zpráv nebo možnost uzamčení konkrétních chatů. Nyní se k těmto funkcím přidává další zbraň proti zneužití konverzací.

Nová úroveň zabezpečení pro citlivější konverzace

Pokročilá ochrana soukromí v chatu je funkce, kterou lze manuálně aktivovat v libovolné konverzaci, včetně skupinových. Jakmile ji zapnete, WhatsApp automaticky zamezí exportu chatu, zablokuje automatické stahování médií a omezí využití obsahu umělou inteligencí. Jinými slovy: to, co se odehraje v daném chatu, by tam také mělo zůstat.

Právě skupinové konverzace se totiž v posledních letech čím dál častěji stávají místem pro diskuze, které mohou mít osobní přesah. A ne vždy se v nich nachází jen blízcí lidé. WhatsApp proto cílí právě na tyto situace – typicky třeba podpůrné skupiny, komunity, diskuze o zdraví nebo organizaci místních aktivit, kde se často sdílí citlivější informace. Pro tyto případy má nová funkce zásadní význam.

Jak funkci aktivovat?

Funkce je aktuálně dostupná ve všech nejnovějších verzích aplikace WhatsApp a její aktivace je jednoduchá. Stačí otevřít konkrétní chat, klepnout na jeho název a zvolit „Pokročilá ochrana soukromí v chatu“. Aktivace se přitom netýká jen vás – zabezpečení se vztahuje na celou konverzaci, tedy na všechny zúčastněné. Ti jsou pak omezeni v možnostech, jak s obsahem chatu nakládat.