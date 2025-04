iPhone zvládne smazat lidi z fotky jedním klepnutím. Apple ukázal, jak to (ne)funguje v praxi

Apple se pochlubil novou reklamou na funkci Vyčistit, která je součástí balíčku Apple Intelligence. Tato funkce je navržena tak, aby uživatelům umožnila snadno odstranit rušivé objekty z pozadí fotografií. A jak ukazuje samotná reklama, v některých případech může být její využití i docela úsměvné.

V hlavní roli krátkého spotu je muž, který se sebevědomě natřásá před zrcadlem, zatímco ho jeho partnerka fotí na iPhone. Při pozdějším prohlížení snímků si ale uvědomí, že se žena objevila v odrazu zrcadla, a tak jednoduše sáhne po nástroji Clean Up, který ji z fotek bez mrknutí oka odstraní. Výsledek? Dokonalé snímky, na nichž je středem vesmíru on – a jen on.

Apple tímto videem zdůrazňuje, jak jednoduché je s touto funkcí pracovat. Stačí pár klepnutí a nechtěné prvky jsou pryč. Realita je ale o něco méně ideální. Funkce sice funguje překvapivě dobře, zejména u jednoduchého pozadí, v praxi se ale občas stane, že výsledek působí nepřirozeně nebo digitálně rozmazaně. Jinými slovy – nečekejte zázraky pokaždé.

Za zmínku také stojí, že Clean Up je dostupná pouze na iPhonech s Apple Intelligence, konkrétně tedy na modelech iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max a všech verzích iPhonu 16. Apple ji zavedl už loni v rámci iOS 18.1, a právě Clean Up byla jednou z prvních vlaštovek nové éry „chytrého iOS“. Vzhledem k tomu, že je Apple Intelligence stále v rané fázi, je jasné, že funkce jako Clean Up se budou v čase zlepšovat. Už teď ale ukazují, jakým směrem se mobilní fotografie ubírá – směrem k větší automatizaci a jednoduchosti, byť s občasnými digitálními šmouhami.