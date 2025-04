iPhone 17e má dorazit už za rok. Apple skrze něj chystá útok na Xiaomi i Redmi

Zatímco jarní uvedení iPhonu 16e ještě doznívá, na povrch už vyplouvají první konkrétní informace o jeho nástupci. Podle známého čínského leakera vystupujícího pod přezdívkou Fixed Focus Digital má Apple příští rok v květnu představit nový iPhone 17e, který by měl navázat na úspěch letošního modelu a zároveň přímo konkurovat zavedeným hráčům v segmentu dostupnějších telefonů, jako jsou Xiaomi, Redmi či vivo.

Zmíněný leaker, který v minulosti správně předpověděl existenci iPhonu 16e ještě v době, kdy se všeobecně očekávalo pokračování řady SE, tvrdí, že Apple už pomalu přechází do fáze zkušební výroby. Zatímco přesné datum odhalení zatím zůstává neznámé, aktuálně se mluví o konci května 2026.

Strategie „e“ modelů se zatím zdá jako trefa do černého. iPhone 16e, který dorazil na trh koncem letošního února za cenu začínající na 599 dolarech (v Česku pak na 16 990 Kč), nabízí 6,1″ OLED displej, Face ID, čip A18 a USB-C port, tedy výbavu, která z něj činí velmi lákavý kompromis mezi výkonem a cenou. A právě to je recept, který chce Apple zopakovat i příští rok.

Dle analytiků z CIRP by navíc právě podobné mezigenerační modely mohly zlepšit orientaci zákazníků, kteří dosud marně hledali logiku v poněkud chaotickém vydávání SE modelů. Pokud by se tedy „e“ řada stala pravidelnou součástí jarního produktového cyklu, mohl by z toho Apple dlouhodobě těžit.

A že to má smysl, potvrzují i čísla. Podle aktuální zprávy Counterpoint Research se Applu díky iPhonu 16e a rostoucímu zájmu v rozvíjejících se trzích podařilo poprvé v historii ovládnout první čtvrtletí roku v rámci globálního trhu se smartphony – s podílem 19 %.